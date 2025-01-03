台灣每10人就有1人受失眠之苦 安眠藥濫用成癮問題受關注

現代人經常有睡眠不足的問題，未正確使用藥物更加劇健康風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕現代人生活壓力大，長期睡眠不足，台灣睡眠醫學學會調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％，大約10位民眾就有1人深受失眠之苦！擔心民眾為達快速有效緩解失眠情況，常使用安眠藥助眠，高市衛生局今（3）日強調安眠藥並非解決所有失眠問題的神丹妙藥，誤用或濫用都可能導致成癮。

衞生局表示，失眠必須確實造成根本原因改善，才是治療失眠的不二法門，使用鎮靜安眠藥應遵守「五不」及「四要」原則，以確保用藥安全，「五不」為「不自行購買鎮靜安眠藥、不擅自增量或停藥、不併用酒精性飲料、不開車或操作機具、不轉售或轉讓」。

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「四要」則是「用藥要遵照醫師處方、用藥要配白開水、用藥後要馬上就寢、要配合調整睡眠作息」；衞生局呼籲使用鎮靜安眠藥，應諮詢醫師或藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確用藥觀念，減少藥物成癮或依賴性的產生。

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台灣每10人就有1人受失眠之苦，安眠藥濫用成癮問題受衛生局關注及呼籲。（衞生局提供）

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