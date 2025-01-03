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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子停止長高的三大徵兆 醫師分享這樣做不錯過長高黃金期

2025/01/03 09:59

游泳運動可促進發育期的孩子長高。（記者張軒哲攝）

游泳運動可促進發育期的孩子長高。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕不少家長都期待孩子高人一等，孩子的身高發展是許多家長關心的重要課題，尤其當看見孩子比同齡的小朋友矮小，更是容易擔心及焦慮。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫分享，孩子停止長高的三大徵兆，以及如何抓住長高的黃金期，讓孩子的身高發揮最大潛力。

嚴可倫表示，三個停止長高的徵兆有：

●身高變化慢：如果孩子的身高一年內的增長幅度明顯減少，甚至停滯，這可能是生長板開始閉合的信號。生長板是骨骼長高的關鍵部位，當它逐漸閉合時，身高增長的空間也會逐漸減少。

●性徵提早出現：如果孩子出現性徵提早發展，例如女孩的胸部發育、月經來潮，或男孩的聲音變低、鬍鬚出現，這可能導致生長板提早閉合，影響最終身高。

●肌肉變結實：隨著青春期的到來，男孩的肌肉會變得結實，女孩的體態則更為明顯，這通常表示生長的高峰期已過。當骨骼和肌肉開始成熟，身高增長的速度會明顯放緩。

嚴可倫說，均衡飲食、充足睡眠和適度運動是促進孩子長高的關鍵！確保孩子攝取足夠的蛋白質、鈣、維生素D等營養素，並避免過量甜食和高油脂食物（如油炸類）；同時，保持每天至少8-10小時的高品質睡眠，配合像跳繩、籃球、游泳等運動，都是幫助長高的好習慣。

另外，孩子的身高明顯落後於同齡人，應該儘早尋求專業醫師的評估，進行骨齡檢查與賀爾蒙檢測。根據診斷結果，醫師可能會建議使用生長激素治療：適用於生長激素分泌不足的孩子，能有效促進骨骼延長。抑制賀爾蒙治療：對於性早熟的孩子，延緩生長板閉合，爭取更多的成長空間。

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