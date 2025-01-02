健康網》加薩女嬰凍死 醫說明意外失溫治療方式

醫師提醒，大多數溫度計的讀數不會低於34°C，且口腔和腋窩溫度不可靠，因此診斷兒童意外失溫可能很困難。（美聯社資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加薩衛生部於12月25日表示又有一名女嬰凍死，已經是近期第3位死於寒冷天氣的嬰兒，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，兒童意外失溫最明顯的症狀是體溫偏低，但大多數溫度計的讀數不會低於34°C，且口腔和腋窩溫度不可靠，因此診斷可能很困難，同時說明意外失溫時，不同嚴重程度的症狀和治療方法。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，據媒體拍攝的照片顯示，女嬰的臉色發青，雙唇發紫，全身皮膚蒼白。甘尤尼斯納瑟醫院小兒科主任費拉證實女嬰死於失溫。以下是增加兒童罹患體溫過低的風險：

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●由於兒童和嬰兒體表面積與質量比更大，熱量散失速度更快，兒童比成人更容易發生體溫過低。

●嬰兒的體溫調節系統尚未發育成熟，無法像兒童和成人那樣「有效地發抖來產生熱量」。

●兒童和嬰兒如果有疲勞、飢餓和脫水，這會使兒童更容易增加體溫過低的風險。

●如果兒童在戶外活動期間沒有穿著適當的保暖衣物，這也會增加體溫過低的風險。

●兒童所處的環境因素在體溫過低中也發揮著作用。若兒童暴露在潮濕和有風的條件下，會加速熱量散失，從而增加體溫過低和凍傷的風險。

失溫症狀和治療方法

●輕度失溫 （32°C–35°C）：症狀包括顫抖、皮膚蒼白、肢端發紺和說話含糊不清。治療方法包括「飲用溫暖的甜飲料」和「積極運動」。 也應進行「被動復溫」，例如脫掉濕衣服並使用溫暖的毯子。對於輕度至中度失溫的患者，應使用主動外部復溫，方法是使用「加熱墊、暖空氣或溫水浴」將熱量施加到皮膚上。

●中度失溫（28°C至<32°C）：症狀包括：皮膚潮紅和呼吸抑制。治療方法與輕度失溫相似，但需要更密切監測。 對於意識受損但有呼吸和可檢測脈搏的患者，在運送過程中需要小心移動，因為他們有「心律不整」的風險。

●重度失溫（24°C 至 <28°C）：症狀包括：嚴重的循環受損、嚴重的呼吸抑制、意識喪失。治療方法包括積極復溫和支持性護理，並且盡速住院治療。

吳昌騰說，在到院前處理失溫患者時，應包括評估患者的ABC（呼吸道、呼吸和循環）並根據需要提供基本或高級生命支持。及時將患者送往有經驗和能夠治療失溫及其併發症的醫院，就可以大大降低了其死亡的可能。

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