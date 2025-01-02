健康網》遠離電器火災 牢記「5不1沒有」

新北市消防局提醒，為了降低電器火災風險，請定期檢查家中電器的使用情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫驟降，電暖器、電熱毯等家電使用頻率增加，若稍有不慎，可能引發火災。新北市消防局在臉書專頁「新北消防發爾麵」與網頁表示，為了降低電器火災風險，請定期檢查家中電器的使用情況，並牢記「5不1沒有」：插頭不潮溼污損、用電不超過負載、電線不綑綁折損、電器旁不放可燃物、電源插頭不用不插、沒有安全標章的電器不要用。

安全用電器 5不1沒有

●插頭不潮濕污損：確保插頭保持乾燥，避免因潮濕或污損引發短路。若插頭長期未清理，兩極堆積灰塵形成迴路，此現象不會迫使保險絲跳開，通過的電流持續發熱，破壞插座的絕緣樹脂，繼而短路引起火災。

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●用電不超過負載：避免多個高耗電量電器同時接入，分散使用電源插座。以台灣電壓110V（電壓）來說，一個1650W（瓦數）／15A（安培）的兩孔延長線，同時使用吹風機（1200W/110V=10.9A）與電風扇（25W/110V=0.22A），兩樣電器加起來的安培、瓦數都在安全使用範圍內。

●電線不綑綁折損：不要捆綁或過度折彎電線，保持電線完整，防止過熱或斷路。當發現電線表皮有破損、斷裂情形，須立即更換。同時要注意電線需要避免重壓及踩踏，當銅線因被拉扯、重壓而發生斷裂，斷裂的部分尚未有接觸或未完全斷線還留有部分完整，會讓電流流經此處時產生熱及火花，引燃周圍可燃物。

●電源插座不用不插：使用完電器後拔下插頭，減少待機耗電與火災風險。

●電器旁不放可燃物：遠離布料、紙張等易燃物品，保持電器四周乾淨且無雜物。

●沒安全標章的電器不要使用：選擇有經濟部標準檢驗局商品檢驗標章或國際檢驗機構認可的電器產品，降低因品質問題導致火災的可能性。

此外，新北市消防局也指出，定期更換老舊電器很重要，曾發生過舊型冷氣機內部電線劣化，因電源開太久，導致電線短路而發生爆炸，整台冷氣機燒到殘破不堪，主機整個變形，連冷媒管也掉落地面。提醒民眾家用電器產品，平日多保養，以免火災悲劇再發生。

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