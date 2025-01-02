換人工關節併發慢性骨髓炎 高壓氧擺脫疼痛

謝婦換人工關節併發慢性骨髓炎。

（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕69歲的謝姓婦人10年前做人工關節置換，但10年來左膝還是腫脹疼痛，歷經7次清創手術未見改善。日前被衛福部彰化醫院診斷為慢性骨髓炎，為謝女士申請了健保的40次高壓氧治療；經10次治療後已解除疼痛，並能平緩行走。

謝婦因農務工作經常彎腰、跪地，導致膝蓋疼痛，10年前被確診為重度的退化性關節炎，進行雙膝的全人工關節置換。以為能擺脫疼痛，沒想到左膝卻陷入長達10年疼痛，四處求診，進行7次的手術清創仍未能痊癒，近半年幾乎無法行走。

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謝婦轉到彰化醫院就診，經該院骨科醫師、高壓氧中心主任的陳柏辰診斷為慢性骨髓炎，透過服藥和健保申請高壓氧治療，做10次療程後，疼痛感大幅減輕。

陳柏辰指出，謝女士左膝腫脹疼痛，X光顯現大量骨骼缺損，左腳比右腳短4.5公分，經細菌培養確認是棘手的慢性骨髓炎，除了藥物治療之外，向健保署申請高壓氧治療，並通過審查。

他表示，慢性骨髓炎是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓的巢狀結構內建立根據地，由於細菌感染已經破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心，導致感染只能暫時壓抑、無法根除，是很棘手的疾病。

陳柏辰說，該高壓氧中心累積上百例高壓氧治療慢性骨髓炎成功的療效，在於高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，因此被列入了健保高壓氧有條件給付的治療項目。

謝姓婦人正進行高壓氧治療。

（彰化醫院提供）

謝婦換人工關節併發慢性骨髓炎，經高壓氧治療後已能安全行走。（記者顏宏駿攝）

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