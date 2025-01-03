健康網》「這種」人格特質易劈腿！ 心理師：別忽視自我感受

心理師表示，迴避衝突的人劈腿可能性較高，因為他們經常向外尋求另一段關係來滿足自我需求；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在情感關係裡，多數人都渴望伴侶是忠誠、專一的，但有時仍可能會面臨感情不忠的狀況，這讓很多人不禁思考，到底怎樣的人容易劈腿？台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，習慣迴避衝突者，劈腿的可能性較高，因為他們經常忽視自己的感受，以至於容易向外尋求另一段關係來滿足自己的需求。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系 」發影片表示，在同一段關係裡，通常劈腿情況有1就有2，因為如果有一方的問題一直沒有被改善、沒有被滿足，他就很有可能會一直劈腿。但若換到另一段關係中，遇見能夠滿足他的問題的人，他可能就不會再劈腿了。

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心理師分享，在同一段關係裡，通常劈腿情況有1就有2，因為問題一直沒有解決、沒有改善，情緒一直沒有獲得滿足；圖為情境照。（圖取自freepik）

習慣迴避衝突者 較容易劈腿

那麼，什麼樣的人容易劈腿呢？余佳容指出，迴避衝突的人劈腿可能性高，因為他們內在情緒長期沒有被滿足，就很容易向外尋求另一段關係來滿足自己。舉例來說，到餐廳吃飯，若發現老闆把餐點送錯，有些人會主動向老闆反應，有些人則是會覺得算了、沒關係，後者就比較傾向是迴避衝突的人。

余佳容說，迴避衝突的人在一段關係時，當發現對方做的事情和他們想的不一樣，或是對方沒有滿足他們的時候，一開始雖然可能會覺得沒關係，但久而久之下來，可能就會劈腿。

余佳容分享過去諮商碰到的個案，有劈腿者坦言，覺得第三者才真正有滿足到他的需求，但在此之前，他都不知道自己真正的需要、真正的感覺是什麼。也因此她呼籲民眾，應了解自己要什麼、自己的感受，千萬不要欺騙自己。

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