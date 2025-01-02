慢性病患注意！慢箋春節連假到期者 1/15起可提前領藥

慢連箋給藥屆滿日在1月25日至2月2日的民眾，可於1月15日起回診由醫師處方給藥或預領下次用藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（馬偕醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕春節即將來臨，為避免患者用藥不中斷，衛福部健保署近日發函給各特約醫療院所與藥局表示，對於原預定須於春節假期期間回診的慢性病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿日在1月25日至2月2日，可於1月15日起回診由醫師處方給藥或預領下次用藥。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第2次或第3次領藥」措施，若手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於1月25日至2月2日，均可於1月15日起提早回診及多多利用網路預約領藥，避免用藥中斷。

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陳智芳指出，每年過年前是醫院領藥的巔峰時段，過年可以放假，但慢性病人長期用藥須遵從醫囑不能中斷或擅自停藥，為配合農曆春節假期及全面優化預約領藥作業，只要慢性病連續處方箋結束日介於1月25日至2月2日者，馬偕醫院提早開放於1月15日預約領藥，預約領藥方式可留意處方箋背面注意事項。

陳智芳提醒，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用的藥物，若將於春節連假服用完畢者，應於春節休診前回原醫師門診並領藥，以確保不斷藥。

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