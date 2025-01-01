「龍年」催生效益減 桃市中午前迎來35名元旦寶寶

桃園秉坤婦幼醫院在元旦0點57分迎來第1名元旦寶寶，其他元旦寶寶也陸續出生，產房洋溢著喜氣。（桃園秉坤婦幼醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2025年元旦寶寶報到，也抓住「龍年」的尾巴，桃市府婦幼發展局統計，轄內25家接生院所，截至下午1點30分，共有35名元旦寶寶報到，其中有1對龍鳳胎。

桃園市生育率雖居6都之冠，同樣也受少子化衝擊，2022年統計至傍晚的元旦寶寶人數有77人，2023年減至55人，去年只有40人，今年截至下午1點半共35人，估計到傍晚時間，元旦寶寶人數應可突破去年，但即使在「龍年」催化下，元旦寶寶數量並無顯著增加。

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元旦寶寶出生也為各接生醫院帶來喜氣，其中，桃園秉坤婦幼醫院在元旦0點57分迎來第1名元旦寶寶，院方表示，首名元旦寶寶體重3135公克、健康平安，其他元旦寶寶也陸續出生，產房醫療團隊特別為寶寶及其父母拍攝合影，記錄這份充滿喜悅與意義的幸福時光。

桃園秉坤婦幼醫院在元旦0點57分迎來第1名元旦寶寶，其他元旦寶寶也陸續出生，產房洋溢著喜氣。（桃園秉坤婦幼醫院提供）

桃園秉坤婦幼醫院在元旦0點57分迎來第1名元旦寶寶，其他元旦寶寶也陸續出生，產房洋溢著喜氣。（桃園秉坤婦幼醫院提供）

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