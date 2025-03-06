突破性疫苗問世！ COVID-19與流感獲長效雙重防護

提升疫苗效力，康乃爾大學新疫苗平台可同時對抗多種流感病毒；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國康乃爾大學研究團隊開發出一款革命性的疫苗平台，為COVID-19與流感提供更強效、更持久的保護，並能針對多種流感病毒株產生廣泛免疫力。這項研究發表於《科學進展》（Science Advances）期刊，顯示接種該疫苗的小鼠在面對SARS-CoV-2（引發COVID-19的病毒）或流感病毒時，存活率達100%，且無任何臨床症狀或組織損傷，為全球疫苗發展注入新希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）6日報導研究第一作者、免疫學與傳染病學博士候選人阿德勒克（Richard Adeleke）表示：「當我們看到所有接種疫苗的小鼠在病毒攻擊下毫無病徵且全數存活時，這一刻意義非凡。」

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現有COVID-19 mRNA疫苗與流感疫苗雖安全有效，但仍有不足。mRNA疫苗對溫度敏感，需仰賴冷鏈運輸，難以普及至偏遠地區；流感疫苗效力常低於50%，且難以應對病毒株變異，兩者皆需頻繁施打加強劑。新疫苗平台則針對這些問題設計。

資深作者、病毒學教授阿吉拉爾-卡雷尼奧（Hector Aguilar-Carreno）解釋：「這項技術整合多種病毒的糖蛋白抗原於單一穩定疫苗中，既能對抗多重病毒，又能簡化製造流程、降低成本。」

實驗顯示，接種疫苗的小鼠在8個月後仍保有中和抗體，並對不同流感病毒株展現防護力。這對流感疫苗尤為關鍵，因現行疫苗難以因應病毒多變性。通訊作者、博士後研究員·布克霍爾茨（David Buchholz）指出：「若能穩定提升疫苗對多株病毒的效力，將是流感疫苗領域的重大里程碑。」

新疫苗的穩定性與長效特性有望改變接種模式。阿德勒克表示：「未來，人們或許每5年接種一次，甚至可能獲得終生保護。我們正全力推動這項技術應用於公共衛生。」此疫苗若成功量產，將減輕醫療負擔，提升接種率，特別惠及資源匱乏地區。

這項研究由美國國家衛生研究院（NIH）、康乃爾大學SARS-CoV-2疫苗開發種子基金、康乃爾大學Ignite計劃及3M公司資助，總額約合新台幣數千萬元。

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