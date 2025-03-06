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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》一路冷到週六 積極保暖防心肌梗塞

2025/03/06 18:21

中央氣象署表示，近日將有明顯降雨，且氣溫偏低。（資料照，記者朱沛雄攝）

中央氣象署表示，近日將有明顯降雨，且氣溫偏低。（資料照，記者朱沛雄攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團又報到了！氣象專家指出，各地降溫有感，最冷的時段會落在今晚到明晨，一路濕冷到週六（8日），平地最低溫可能降至10度左右。這時最令人憂心的是年長者因為氣溫驟變引發心臟病發等疾病。

中央氣象署表示，明（7）日受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；華南雲雨區東移，各地天氣濕冷，降雨機率偏高，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較廣泛，其他地區有局部短暫雨。氣溫部分，北部及東北部13到17度，中部14到20度，南部15到24度。

國健署提醒，低溫與早晚溫差大均會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，呼籲民眾面對氣溫下降而導致的溫差大，一定要加強身體的保暖，並維持室內的空氣流通，避免門窗完全緊閉，適當補充水分及身體的活動等。

心肌梗塞發生突然 先做準備積極預防

國健署表示，常見誘發心血管疾病的危險因子包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、膽固醇偏高等。這些都能夠預防。

首先，先了解是否有家族病史的疾病，並善用政府提供之成人預防保健服務，以瞭解自己的身體狀況，確認是否有三高或其他疾病等問題，透過健檢的結果，早期發現是否有慢性病、早期介入及治療，降低罹患心血管疾病的風險。國健署呼籲記得5個重點：

●控制三高：有三高（糖尿病、高血壓、高血脂）的民眾要維持量血壓，並記得「量測7天、每天2次、每次2遍」原則、定期測血糖習慣，更應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，切勿任意停藥或增減用藥劑量，積極做好三高的管理與控制。

●健康飲食、體重及腰圍的控制：採低油、低糖、低鹽、高纖（3低1高）原則，避免加工食品的攝取，並建議身體質量指數（BMI）控制於18.5-24之間；另外，腰圍部分，成年男性控制小於90公分，女性小於80公分。

●規律運動、減輕壓力：避免早、晚低溫時段外出運動，運動前先充分暖身，或天冷時改採室內運動；尋找適合自己的放鬆方式，盡可能減緩或降低緊張情緒。泡湯時溫度勿超過攝氏40度，避免冷熱溫差過大，且不宜單獨泡湯。

●戒除喝酒取暖、戒菸、遠離二手菸：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加血管傷害以及心臟病的風險，所以戒菸、遠離二手菸危害；以茶水代酒，避免喝酒造成身體內部的中心體溫下降更危險，茶水溫度以攝氏65度以下入口，避免食道灼傷。

●注意保暖：留意天氣，採多層式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子、暖暖包（須注意溫度與放置的位置）等。

心血管疾病猝發不能等 撥打119速送醫

春季氣溫變化大，有時氣溫驟降或乍暖還寒的天氣型態，要多留心身體徵兆，如果出現心臟病徵兆：「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀」。

若有以上的現象發生，應隨時留意自身的狀況且同時告知身旁的人，由於可能立即危及生命，應儘速撥打119送醫治療。對於本身有心臟病史的民眾，務必要隨身攜帶健保卡與緊急時的救命藥物以備不時之需。

若有中風的徵兆，記住FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time），切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要撥打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成無法挽回的遺憾。

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