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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

元旦寶寶報到！ 醫：龍年催生失靈 少子化趨勢難逆轉

2025/01/01 14:25

茂盛醫院嬰兒室佈置小國旗並贈送荷包蛋抱枕給寶寶們一同慶生。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院嬰兒室佈置小國旗並贈送荷包蛋抱枕給寶寶們一同慶生。（茂盛醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天（1日）各大醫療院所迎來「元旦寶寶」，國泰綜合醫院（總院、汐止、新竹院區）已接生3名元旦寶寶，其中1男2女，皆為自然產，另外還有7名孕婦待產中。然而與12年前的「龍年」相比，國內少子化問題依舊嚴峻，今年就有醫院為了讓場面看起來更熱鬧，特別安排近日出生的寶寶與元旦寶寶們一同拍團體照。台灣婦產科醫學會理事長黃建霈直言，即使是「龍年」，少子化的趨勢仍難逆轉。

台中茂盛醫院分享院內特別準備了「荷包蛋」抱枕送給新生寶寶們，不過今天目前該院僅接生了2名元旦寶寶，還有7名孕婦待產中，為了讓場面看起來更「熱鬧」，院方特別安排近日出生的寶寶們一起舉國旗慶生。

每逢「龍年」出生人數通常會創新高，過去三輪「龍年」的表現皆不例外，最近一輪的2012年，新生兒數有22.94萬人，比前一年的兔年多了3.28萬，增幅高達16.7%，隔年的蛇年出生數則跌破20萬，顯示「龍年」對出生數確實有短期衝高效應。但根據內政部最新統計，2024年截至11月，國內新生兒數為12萬2360人，若要超越去年，12月必須出生至少1萬3211人，是一大挑戰，出生人口恐面臨連9年下降危機。

台灣婦產科醫學會理事長黃建霈指出，隨著結婚與生育年齡延後，少子化勢不可擋。過去國人通常20幾歲結婚，生育期長達二十幾年，但現在結婚年齡普遍推遲至30幾歲，晚婚與不婚的人數增多，生育期縮短、受孕率下降。

少子化也影響到兒科與婦產科人才短缺。黃建霈說，小兒科的招生率已降至六、七成，婦產科招生率雖保持在9成，主要是婦產科領域還包含不孕症、人工生殖、婦科癌症等，雖然仍有醫生選擇加入，但專注於「產科」的醫生同樣逐年減少。

面對少子化趨勢，黃建霈認為，應將目標轉向提高生產質量，讓產婦在產檢、分娩及產後都能得到充分照護。目前國內產檢偏重生理健康，心理健康及產後照護方面仍較薄弱，但孕期壓力與產後憂鬱都會影響母嬰健康，且有70%的產後死亡發生在產後10天內，政府應持續投入資源，幫助孕婦獲得更全面的支持。

黃建霈強調，父親的角色也非常重要，準爸爸若能接受相關教育課程，學會如何幫助另一半，將有助於提升家庭健康。完善的配套，如身心照護、經濟支持等政策，對提振生育率也會有正面影響。

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