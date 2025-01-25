過年採購看3標章 消基會籲傳統市場買菜多問「這一句」

民眾選購菜品時，可以不要集中在同一家買，並優先選擇當季蔬果。示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆新年少不了買菜備料、準備迎接親朋好友的美食，不過農產品可能暗藏農藥危機。消基會檢驗長凌永健建議，消費者選購蔬果時，可以先看看包裝上有無有機農產品、產銷履歷農產品、優良農產品等標章，若是在傳統市場購買，也可以詢問攤販產品來源，通常從果菜市場批發來的菜品會有多一層把關。

凌永健說明，農藥殘留一般來說無法透過外觀進行判斷，但通常葉菜類、果皮較薄、生長期較長的類型殘留農藥風險較高，除此之外，民眾可把蔬果標章當作選購時的依據。

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針對市面常見的蔬果標章，凌永健指出，具有「有機農產品標章」的蔬果通常是最安全的，測到農藥的機率大約1%至2%，「產銷履歷標章」則代表蔬果「合法合理」的使用農藥，一般測得農藥殘留的比例落在5%左右．

凌永健也建議，民眾選購時可以不要集中在同一家買，並優先選擇當季蔬果，此類產品因為生長期間病蟲害相對較少，使用的農藥用量也通常較低，同時也要記得避開來源不明的野菜類商品，這類蔬果有可能是野生食物，生產過程中可能接觸到較多污染，安全性存在疑慮。

此外，凌永健提醒，如果民眾是在傳統市場採買，商販不一定會直接把蔬果的原包裝或標章展示出來，民眾選購時可以多向商販詢問菜品來源，如果是從果菜市場批發過來，通常會有外箱、外盒可以確認有無標章，且產品從果菜市場售出給農民前，就會有初步把關，可以比較放心。

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