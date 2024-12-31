自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》植髮必吃5大營養素！ 女性雄性禿快補鋅

2024/12/31 18:32

醫師提到，牡蠣食物中含有豐富的鋅，是植髮後不可缺少的營養來源；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提到，牡蠣食物中含有豐富的鋅，是植髮後不可缺少的營養來源；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕植完髮想要讓新生的頭髮更健康、濃密？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享5大營養有助頭皮健康，更快適應生長週期，包含維生素B7（生物素），蛋白質、鋅、鐵、葉酸，其中，有研究統計台灣女性逾4成缺鋅，建議可從牡蠣、堅果等食物中攝取。

●維生素B7（生物素）：生物素可以增強髮質、促進毛囊新陳代謝，是健康髮絲生長的關鍵元素，像是雞蛋、堅果、肝臟類和酪梨等都富含生物素的優質營養。

●蛋白質：頭髮的主要成分是角蛋白，而蛋白質是角蛋白的基礎來源。建議多攝取富含優質蛋白質的食物，如雞蛋、魚肉、豆類，幫助毛囊生成健康髮絲。

●鋅：鋅是毛髮生長及修復的重要角色，有助於調節油脂，減少頭皮發炎，防止掉髮。牡蠣、堅果、種子類食物中含有豐富的鋅，是植髮後不可缺少的營養來源，根據研究統計，台灣女性有雄性禿的人高達4成都有缺鋅的問題。

●鐵：鐵是運送氧氣到毛囊的重要元素，缺鐵可能導致頭髮稀疏或掉髮。紅肉、深綠色蔬菜（如菠菜、空心菜）、蛋及豆類都是優秀的鐵質來源，特別適合植髮後補充。

●葉酸：葉酸幫助細胞再生，促進頭皮血液循環，對毛囊的養分供應非常重要。深綠色蔬菜、豆類、全穀類食物都富含葉酸，是植髮後不可或缺的營養素。

醫師指出，葉酸幫助細胞再生，促進頭皮血液循環，對毛囊的養分供應非常重要，可以從深綠色蔬菜等食物中攝取；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，葉酸幫助細胞再生，促進頭皮血液循環，對毛囊的養分供應非常重要，可以從深綠色蔬菜等食物中攝取；情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中