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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮肌瘤月經量大致貧血 無創海芙治療揮別困擾

2024/12/31 17:38

子宮肌瘤壓迫到子宮內膜會造成月經量大，嚴重甚至造成貧血；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

子宮肌瘤壓迫到子宮內膜會造成月經量大，嚴重甚至造成貧血；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者歐素美／台中報導〕48歲吳姓女患者，半年來經期量越來越大，還有大血塊排出，有時候經期長達10天以上才停止，不僅造成生活上很大的困擾，還常常感覺到暈眩，因此到住家附近的婦產科診所看診，檢查後才發現因為子宮長了肌瘤，才導致經期異常，經至童綜合醫院自費採用海芙刀無創手術治療，改善其貧血情形。

吳女因子宮肌瘤，看了幾家醫療院所都建議進行子宮肌瘤切除手術，因擔心手術過程及術後疼痛，致其遲遲無法接受治療。後經朋友介紹，至童綜合醫院婦產部，由主任劉錦成問診與檢查後，確認其子宮內長了一顆約5公分左右的肌瘤，因肌瘤壓迫到子宮內膜才造成月經來時經量大的問題，並造成血紅素下降到9.5gm/dL（正常為12 gm/dL以上，低於12gm/dL為輕度貧血，8 gm/dL ~11gm/dL為中度貧血，8 gm/dL以下屬於嚴重貧血），形成中度貧血，建議她積極治療。

吳女術後回診進行MRI檢查，肌瘤經無創海芙治療消融後已明顯縮小。（童綜合醫院提供）

吳女術後回診進行MRI檢查，肌瘤經無創海芙治療消融後已明顯縮小。（童綜合醫院提供）

吳女經抽血確認更年期指數正常，尚未進入更年期階段，門診當天即自費進行海芙刀無創手術治療。手術只需1個多小時，經核磁共振影像檢查，術後子宮肌瘤已從5公分縮小到3公分，術後3個月，月經量回歸正常，並且血紅素也回復到12.6gm/dL，也成功擺脫經量大造成的貧血困擾。

劉錦成表示，無創海芙手術是利用高強度聚焦超聲波消融治療，在超音波的實時監視下，精確定位至病灶，並將其體外低能量超音波，聚焦在病灶處形成聚焦點進行消融，被消融的肌瘤已經失去血供應，不再生長，會逐漸被周圍正常組織吸收縮小，對人體沒有危害。因為無創、快速、無疤痕的優勢，精準定位更不會損傷子宮且無需使用麻醉，因為無傷口，治療當天就可以出院，隔天即可回到工作崗位，不影響生活作息，提高生活品質。

童綜合醫院婦產部主任劉錦成，為患者進行海芙刀無創手術治療子宮肌瘤。（記者歐素美攝）

童綜合醫院婦產部主任劉錦成，為患者進行海芙刀無創手術治療子宮肌瘤。（記者歐素美攝）

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