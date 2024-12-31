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健康網》跨年零食健康吃！洋芋片換它高纖少「腹」擔
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕2025年馬上就要來臨，跟朋友相約跨年，基本上少不了零食、消夜來助陣。國民健康署臉書專頁「食在好健康」發文提醒，想要健康迎新年又不想放棄零嘴，用「蔬菜脆片」取代洋芋片更高纖，「水果優格」補鈣和維生素、「無調味堅果」如瓜子、葵瓜子，也是很適合邊聊天邊吃的優質零嘴。
●蔬菜脆片：許多人喜歡零食咬起來脆脆的口感，這時候蔬菜脆片就很適合拿來替代洋芋片，經過高溫烘烤的蔬菜脆片去除水分，吃起來也是一片一片清脆的口感，而且還含有膳食纖維。記得在購買時挑選「無添加」的蔬菜脆片，才不會額外吃進太多調味料與精製糖。
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●水果優格：如果是在家一起跨年，水果優格是很適合的零嘴之一，把水果切一切，加上無添加優格，可以攝取到乳品的鈣質，還有水果中的維生素，補充容易缺乏的營養素，用更健康的餐點迎接跨年。
●無調味堅果：平常很多人都會把堅果當作零食，跨年時不妨也把無調味堅果或者瓜子、葵瓜子拿出來，用湯匙挖個一匙，邊聊天邊慢慢的吃，一起度過歡樂的聊天時光。
3樣減重好朋友 果凍、海苔上榜
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健也曾在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文分享「減重零食」，低熱量對身體負擔較小，像是無調味海苔、黑豆、無糖果凍等，列舉如下：
●無糖果凍：指出，現今市面上有不少主打零卡的蒟蒻果凍可供選擇，採用赤藻糖醇製作的特性，也使其除了擁有甜味外，也不含熱量。
●無調味海苔：海苔富含礦物質、維生素和膳食纖維，是很低卡又營養好吃的零嘴，食用時也可以撒上胡椒粉搭配；但市面上許多有帶特殊口味的海苔含鹽量都較高，對身體負擔也較大。
●黑豆：1包30公克的黑豆約含74大卡熱量，但黑豆的蛋白質含量極高，有助於合成荷爾蒙和肌肉，也能避免變胖，扣掉蛋白質後，1包30公克的黑豆大概只剩40大卡熱量。
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