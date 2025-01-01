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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》紅藜好處多！ 中醫推「2茶飲」提神醒腦增免疫

2025/01/01 09:30

中醫師指出，紅藜不僅能增強體力及免疫力，還有助於改善消化和穩定血糖，甚至還是減重利器。（資料照）

中醫師指出，紅藜不僅能增強體力及免疫力，還有助於改善消化和穩定血糖，甚至還是減重利器。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅藜已有數千年的歷史，被譽為「超級食物」。上祐中醫診所在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文表示，紅藜是一個充滿營養的食物，不僅能增強體力及免疫力，還有助於改善消化和穩定血糖，甚至還是減重利器。可將紅藜調配成養生茶飲，天冷可喝強身健體茶，補充體力與免疫力；清心益智茶能提神醒腦，讓學習和工作更有效率。

紅藜健康5益處

●完整蛋白質：含有人體必需的胺基酸，有助於增強肌肉與修復細胞。

●穩定血糖：低升糖指數，有助於維持血糖穩定，非常適合糖尿病患者，或是想要控制體重的人。

●增強免疫力：維生素E、硒，幫助抗老化、保護細胞。鐵、鈣、鎂、鉀等礦物質，對骨骼、心血管、免疫系統非常有益。

●幫助消化：高纖維能促進腸胃蠕動，預防便秘，改善腸道健康。

●減重利器：高蛋白質和高纖維，讓人更容易感覺飽足，有助於減少進食過量，促進腸道健康，有助於改善消化、減少便秘，是減肥期間的理想選擇。

中醫師指出，清心益智茶能提神醒腦，讓學習和工作更有效率。（圖取自上右中醫診所臉書）

中醫師指出，清心益智茶能提神醒腦，讓學習和工作更有效率。（圖取自上右中醫診所臉書）

強身健體茶

紅藜：具有益氣養血、增強體力的作用。

瑪卡：有助於提升免疫力、抗疲勞。

西洋參：滋陰補氣，增強身體抵抗力。

紅棗：補血養氣，改善氣色。

麥門冬：潤肺養陰，幫助舒緩乾燥感。

玉竹：滋陰潤燥，強健體魄。

紅藜是一個充滿營養的食物，不僅能增強體力及免疫力，還有助於改善消化和穩定血糖，甚至還是減重利器，可將其調配成養生茶飲；示意圖。（圖取自freepik）

紅藜是一個充滿營養的食物，不僅能增強體力及免疫力，還有助於改善消化和穩定血糖，甚至還是減重利器，可將其調配成養生茶飲；示意圖。（圖取自freepik）

清心益智茶

紅藜：營養豐富、增強體力、抗疲勞。

天麻：改善腦部循環，提升記憶與反應力。

地骨皮：清熱降火，讓思緒更清晰。

桂花：香氣宜人，安撫緊張情緒。

青蒿：提升活力，驅散冬日倦怠感。

遠志：養心安神，幫助提升學習效率。

中醫師提醒，養生之道與飲食、生活習慣密不可分，選擇對身體有益的食物，有助於達到更好的健康狀態。希望大家都能保持健康，擁抱美好生活！

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