健康網》吃保健食品小心交互作用！ 營養師點5組合NG

營養師提醒，有些保健品不適合與某些食品、藥物一同服用；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保健食品多樣，民眾多依照自身需求購買，甚至為求快速，一次服用好幾種；對此，李婉萍在臉書專頁提醒，5組合千萬不要一起吃，包括：鐵劑與含咖啡因飲料、葉酸與維生素C、紅麴與葡萄柚、薑黃素與乙醯胺酚（退燒、止痛藥）、益生菌與大蒜，2者交互作用，會影響吸收，應避免一同服用。

●鐵劑、含咖啡因飲料：因咖啡因會影響鐵吸收，患有貧血者，若要喝美式或拿鐵時，記得要間隔2個小時再吃，以免影響吸收。

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食藥署曾在臉書粉絲專頁「藥博士 正藥說」發文說明，咖啡會與鐵劑形成不吸收的物質，​使得鐵劑的吸收變差，​因此服用鐵劑時不可同時飲用咖啡，​不過只要兩者間隔約2小時就可以避免。

食藥署進一步指出，由於咖啡因會透過體內的CYP 1A2酵素代謝​，因此透過CYP 1A2來代謝的藥品，如​某些抗憂鬱藥、神經痛藥、精神科藥、抗凝血劑、心律不整藥​等，可能在與咖啡並用後會有血中濃度提高的可能。尤其，因為是競爭酵素代謝所造成的交互作用，​是無法透過間隔服用來避免，​因此有用這類藥品者需特別注意。

營養師表示，含咖啡因飲料別與鐵一起吃；示意圖。（圖取自freepik）

●葉酸、維生素C：高劑量維生素C會增加體內葉酸排出，2個同時吃就等於白吃了。

●紅麴、葡萄柚：紅麴與葡萄柚一起吃會降低紅麴在體內吸收的效果。

●薑黃素、乙醯胺酚（Acetaminophen、Paracetamol，APAP）：乙醯胺酚常用於退燒、止痛。當2者一起服用，可能會導致腸胃不舒服，嚴重甚至導致胃潰瘍、胃出血，記得間隔2小時以上再吃。

●益生菌、大蒜：大蒜是天然的殺菌食物，會讓你吃進益生菌死光光。

營養師提及，大蒜是天然的殺菌食物，一同吃益生菌，會讓吃進益生菌死光光；示意圖。（圖取自freepik）

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