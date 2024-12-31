健康網》跨年迎低溫夜 國健署談安心歡慶法則

「台南好young」跨年晚會今（31）日晚上開唱，已有不少粉絲提前卡位。（台南市府提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（31）晚便是跨年夜，各地演唱會的卡司多已開始彩排，也有不少粉絲搶先卡位。不過今晚預估氣溫為14到17度，不論是在外看演唱會，或是在家中看轉播，都需要細心保暖，以免發生危險。

粉專《天氣風險WeatherRisk》說明，跨年夜到明（1）日元旦這段時間，東北季風稍有減弱，然各地市區夜間低溫約14到17度。同時今日受東北季風影響，北部與東部迎風面以陰天為主，中南部天氣相對晴朗。

請繼續往下閱讀...

保暖要做足 勤喝溫水

國健署提醒寒冬保暖要點：居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。若是剛起床，活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

飲食方面，避免大吃大喝及情緒起伏太大；勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘；節制飲酒，並避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

心臟血管疾病高危險群 泡澡、出門走走要當心

另外有部分人喜愛泡溫泉，家有浴缸時也會泡澡，然有不少人在泡澡時過世。避免飯後或喝酒後立即泡澡。如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡，如經醫師囑咐為高危險群，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡溫泉。泡溫泉溫度勿超過40度；飯後2小時後再進行為宜！

若經醫師提醒為心臟血管疾病高危險群，需要規律運動，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段，例如避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後，再行運動。

同時須規律服藥、定期回診；定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動、不酗酒。外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣：搶時間，打119正確就醫。

當出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀，應立即就醫。並且，一旦懷疑是心肌梗塞或中風的急性發作，應該打119，由專業救護人員提供緊急送醫，可以立即得到最佳的第一時間急救處理，並最快速到達醫院，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症。時間是最重要的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法