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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麻疹醫院群聚擴大！ 2病患同病房確診

2024/12/31 15:40

郭宏偉說明本週新增麻疹個案。（疾管署提供）

郭宏偉說明本週新增麻疹個案。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今（31日）公布2例醫院群聚相關的本土麻疹個案，2案都是同一醫院的住院患者，另有一例柬埔寨境外移入個案。疾管署副署長曾淑慧提醒，麻疹是高傳染性疾病，且出疹前4天就具有傳染力，雖我國麻疹疫苗接種比例達9成以上，但民眾非必要仍應減少前往醫療院所等容易傳播場所。

曾淑慧說明，上週新增3例麻疹個案，其中2例為某醫院群聚相關本土個案，分別為50多歲男性與30多歲男性，2人是同一病房的住院患者，該起醫院相關群聚事件迄今共計確診14例，包含12月10日公布之指標個案、同班機確診者1例。

此外，曾淑慧指出，院內群聚個案計有12人，醫護5人，清潔人員2人、住院2人、陪病家屬2人、工務課1人，迄今衛生單位已掌握相關接觸者共2456人，其中209人監測期滿，這次群聚事件將監測至2025年1月20日。

曾淑慧說明，上週新增3例麻疹個案，其中2例為某醫院群聚相關本土個案，分別為50多歲男性與30多歲男性，2人是同一病房的住院患者。（疾管署提供）

曾淑慧說明，上週新增3例麻疹個案，其中2例為某醫院群聚相關本土個案，分別為50多歲男性與30多歲男性，2人是同一病房的住院患者。（疾管署提供）

針對境外移入個案，疫情中心主任郭宏偉表示，該名40多歲男性為柬埔寨境外移入個案，於12月2日至19日曾至柬埔寨工作，返國後因出現發燒、發冷、咳嗽等症狀曾至診所2度就醫，並經轉診至醫院經通報採檢後確診，目前個案已解除隔離，相關接觸者計223人，預計監測至2025年1月15日。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺。

醫院相關麻疹群聚事件。（疾管署提供）

醫院相關麻疹群聚事件。（疾管署提供）

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