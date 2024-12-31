腸病毒疫情趨緩！4天大男嬰重症黃疸 仍在流行期別鬆懈

上週新增2例腸病毒重症個案，其中1例為剛出生的男嬰。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕國內腸病毒疫情持續，衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，上週腸病毒門診就診人次達1.4萬，較上週下降10.6%，預計1月中旬脫離流行期。此外，本週新增2例腸病毒重症個案，其中一例為剛出生的北部男嬰，出生4天後就出現黃疸、血氧降低等症狀，住院10天後康復出院。

曾淑慧說明，上週新增2例重症個案，目前都已經出院，今（2024）年迄今累計10例重症個案，腸病毒健保門急診就診人次達1.4萬人次，較上週下降10.6%，整體維持下降趨勢，但仍在流行期間，預計在1月中旬脫離流行期。

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針對腸病毒重症個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中一位是北部4天大男嬰，於12月中旬出生後，第4日出現發燒、黃疸、血氧降低等症狀，經檢驗發現血小板下降、肝指數上升，收治加護病房住院治療，後院內檢驗發現腸病毒陽性，並通報腸病毒併發重症。

林詠青解釋，個案經定序確認感染伊科病毒11型，且併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常等重症，經治療後病況穩定，12月下旬出院，住院天數10天，經疫調發現個案雙親於個案出生前1至3天有發燒症狀，推測產婦周產期感染造成新生兒感染。

此外，林詠青指出，伊科病毒11型是新生兒腸病毒感染較常見型別，且新生兒腸病毒症狀多屬非特異性的表現，如發燒、活動力食慾下降，紅疹、腹瀉、嘔吐等，與典型腸病毒症狀不同，但感染後可能引發凝血功能異常，心肌炎、肝炎腦炎或敗血症等重症。

林詠青也提到，另有一名南部10餘歲男童，本身沒有潛在疾病病史，因發燒、咳嗽、流鼻水等類感冒症狀就醫，經診斷為一般感冒，但一週後出現肌肉疼痛、右手無力，經急診MRI檢查發現有脊髓炎並收治住院，檢驗定序確認感染腸病毒D68型，住院2週後於12月下旬出院。

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