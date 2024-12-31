健康網》2種蛋白質輪流吃！營養師曝「減肥3秘訣」

周亦秀說，大家較常吃到動物性蛋白質（左），例如雞、豬、魚、牛，可以適當搭配豆腐、豆干、白豆包，便補充到植物性蛋白質（右）；示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外食的減脂者很適合點豆製品、海鮮當作小菜，因低脂蛋白質可以延長飽足感，減少油脂量。營養師周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享幾個選擇要訣，植物性和動物性蛋白質輪流吃；比起紅肉，海鮮、豆製品、白肉較好；避免重口味、高油脂的烹調方式。

搭配植物性蛋白質

周亦秀說，大家的主菜較常吃到動物性蛋白質，例如雞、豬、魚、牛。可以適當搭配豆腐、豆干、白豆包（不要黃色油炸的豆皮），可以補充到植物性蛋白質；凍豆腐也可以，不過因為凍豆腐比較會吸湯汁，所以湯底儘量不要搭配重口味、麻辣的。另外，百頁豆腐的熱量、油脂都比較高，還是少吃為妙！

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海鮮替紅肉更好

周亦秀提到，比起紅肉，海鮮、豆製品、白肉（如雞、魚）飽和脂肪比較低，所以是好選擇，平常比較少吃到小卷、章魚、花枝、蝦子、蛤蜊，可以補充礦物質鋅、鐵、硒。只要川燙過後就很好吃；或是在火鍋中加入海鮮，為湯底提鮮；也可以做成海鮮蒸蛋；不然簡單用蔥、薑、蒜，這些天然辛香料清炒也很好吃。

周亦秀指出，避免重口味、高油脂的烹調方式，例如三杯、蔥爆、辣炒、糖醋、金沙、鹽酥等；示意圖。（圖取自freepik）

避高油及重口味飲食

周亦秀指出，避免重口味、高油脂的烹調方式，例如三杯、蔥爆、辣炒、糖醋、金沙、鹽酥等，這些烹調方式，通常會事先將食材炸過，或是用比較多油脂、勾芡的方式，讓調味料可以附著在食物上，鈉含量也相對比較高。如果要減少油脂攝取，可以選擇清燙、清燉、清炒、涼拌、烤、滷、川燙，這些都不錯。

過猶不及非好事

周亦秀表示，常見到不敢吃太油，導致便秘、荷爾蒙失調的個案，只能說過猶不及也不好。重點是選擇比較好的油脂，還有避免高溫油炸，或爆炒類的烹調方式。若有些人已經出現貧血，或血色素低下的狀況，這時候不建議只吃白肉和豆製品，因為紅肉、鴨血、豬血中的鐵質，對紅血球製造來說非常重要！

另外，沒有完全不能吃的食物或料理，重點是吃的頻率！不然再健康的食物，長期只吃同一種，也是會造成營養不均衡的。

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