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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

青少女性早熟 中醫輔助調整體質

2025/06/15 05:30

▲孩子平時應避免接觸過多塑膠製品及人工香精產品；飲食上應多以天然原型的食材為主。（照片提供／黃千容）

▲孩子平時應避免接觸過多塑膠製品及人工香精產品；飲食上應多以天然原型的食材為主。（照片提供／黃千容）

文／黃千容

青春期是青少女身心快速發展的重要時期，伴隨著明顯的生理與心理變化，許多女孩在此階段易出現生理及心理上的不適與困擾。在2000年前中醫典籍《黃帝內經》便已詳述女性成長發育規律，指出女孩7歲開始腎氣逐漸充盈，14歲左右經期開始，代表身體具備生育能力。

現代社會普遍存在的塑化劑、農藥及人工香精等化學物質，可能干擾內分泌系統，增加青少女性早熟的風險，使初經提早來臨。若女孩在8歲前出現乳房發育或10歲前初經來臨，建議先至西醫兒童內分泌科進行檢查。

避免接觸過多塑膠製品及人工香精

孩子平時應避免接觸過多塑膠製品及人工香精產品；飲食上應多以天然原型的食材為主，並攝取適量的高纖維食物，如全穀、豆類、蔬果等，可幫助腸道健康並維持理想體重。

青少女在青春期常見的健康問題包括月經不規律、經痛、體重波動及情緒起伏不穩等，透過中藥可幫助調理體質、改善經期不適。若經常食用油炸類、加工食品及冰冷飲品易導致痰濕體質，進而引發肥胖、性早熟及月經異常等症狀。建議青春期少女保持規律運動、均衡飲食，避免過度節食或不當減肥方式，以免影響生長發育與情緒穩定。

宜選原型、高纖食材 避免寒涼油炸

青少女的生長高峰通常在初經來潮前半年，此時骨齡生長速度最快，初潮後2-3年生長板會逐漸閉合。中醫輔助青春期轉骨應依據體質辨證施治，臨床常見脾虛型、腎虛型、肝鬱型和痰濕型，應分別以健脾益氣、補腎填精、疏肝理氣、化痰除濕等法對應治療。

此外，孩子應在晚上10點前就寢，飲食上要避免寒涼及油炸食物，運動則建議以重力性刺激，如跳繩或籃球等，較能幫助兒童達成遺傳身高的潛力並改善體質。

（作者為衛生福利部桃園醫院中醫師）

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