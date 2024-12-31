腦缺氧昏迷男氣切幫呼吸 經顱磁刺激看見復原曙光

在安南醫院腦神經團隊多元治療嘗試下，40多歲男患者從原本昏迷指數9分進步到甦醒後能微笑、手比YA拍照。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名40多歲男子因突發性呼吸道阻塞，導致腦部缺氧受損，雖搶救後恢復心跳，仍然陷入昏迷、且昏迷指數只有 9 分（正常人是 15 分）。因無法自主呼吸需氣切輔助，讓患者家屬很擔心是不是會這樣過一生？他轉到台南市立安南醫院，接受神經再生、高壓氧、復健、中醫等治療後甦醒；經顱磁刺激療法（TMS）更改善其認知，讓醫、病雙方都看到康復的曙光。

患者在安南醫院神經脊椎外科主任阮威勝醫師建議下，結合最新的神經再生、高壓氧、復健、中醫等治療，終於讓原本昏迷的患者逐漸甦醒；但隨之而來的是四肢無力、意識混亂致無法清楚辨識家人、喪失視覺等問題。

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由於安南醫院精神醫學科主任張俊鴻醫師專精於經顱磁刺激療法（TMS），亦有應用治療於腦傷前例。阮威勝將患者轉介至精神科、委由張俊鴻進一步評估。醫院指TMS是利用磁場產生電流刺激大腦皮質、調節神經活動，以改善神經傳導及神經可塑性，常用在治療憂鬱症，近年有新研究也顯示治療其他神經與精神疾病的可能性。

張俊鴻表示，患者腦部做核磁共振檢查（MRI）無明顯出血或血管梗塞，建議加做腦功能單光子斷層掃描檢查（SPECT），使用放射性示蹤劑追蹤大腦中血流、新陳代謝和神經傳導物活動的變化。經SPECT檢查後，發現患者運動皮質區與視覺皮質區出現活性異常。

在醫療團隊與病患家屬討論後，決定除了原有的高壓氧、復健、 中醫治療外，再結合TMS 治療，幸經治療一段時間後，患者病情有明顯進展，不僅看得到光影，還可以跟著醫師的筆燈軌跡追蹤。院威勝與張俊鴻建議持續結合各種治療，患者終於逐漸進步，可以緩慢地說出話、透過復健練習行走，近期甚至可辨識大字和顏色，讓家屬和醫護人員都無比欣喜，增添對治療可行的信心，亦看見康復的曙光。

由於患者腦部核磁共振檢查（MRI）無明顯出血或血管梗塞，加做腦功能單光子斷層掃描檢查（SPECT）後，發現其運動皮質區與視覺皮質區出現活性異常。（安南醫院提供）

安南醫院精神醫學科主任張俊鴻醫師（左）操作TMS經顱磁刺激治療患者。操作示意圖，非本案病患。（安南醫院提供）

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