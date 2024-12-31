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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛吃鹹容易累！ 中醫教4招「補腎」吃黑芝麻有用

2024/12/31 11:14

中醫師表示，過鹹的食物會讓腎氣消耗得更快，讓身體更加虛弱，容易感到疲憊；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，過鹹的食物會讓腎氣消耗得更快，讓身體更加虛弱，容易感到疲憊；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天，許多人愛吃鍋或搭配鹹醬料，這些重鹹的食物，雖能暖身，但可能帶來健康風險。中醫師余雅雯表示，對於腎虛體質的人而言，過鹹的食物會讓腎氣消耗得更快，反而讓身體更加虛弱，容易感到疲憊，因此建議多休息、少吃鹹，並透過黑芝麻、紅棗、桂圓等食材補腎氣，或是透過發酵食品養脾胃，也有助於腎氣提升。

為什麼冬天會想吃鹹？余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，中醫理論中，冬季是腎氣最為脆弱的時候。當腎氣不足時，身體會不自覺地尋求鹹味食物來補充能量。然過鹹的食物卻會讓腎氣消耗得更快，反讓身體更加虛弱。

長期壓力影響腎上腺分泌 易疲勞

余雅雯分享診間個案，1名男主管因感到極度疲勞而求診，檢查結果卻一切正常，進一步詢問飲食後，發現男子冬天喜歡吃鍋，且偏愛重鹹的醬料，因此推測男子可能罹患腎上腺過度疲勞。

余雅雯說明，腎上腺過度疲勞不是正式疾病，而是一種現代生活中的新現象。長期壓力迫使腎上腺分泌過多皮質醇，雖能應對短期壓力，但若持續下去，皮質醇分泌無法跟上需求，造成持續疲勞，且隨之而來的就是對鹹食的渴望，進一步加重疲勞。

中醫師提醒，冬季應該保持充足的睡眠，避免消耗過多的能量；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，冬季應該保持充足的睡眠，避免消耗過多的能量；圖為情境照。（圖取自freepik）

補腎不依賴外物 多休息少吃鹹是關鍵

關於冬季腎氣補充要點，余雅雯提及，中醫認為，腎不僅是指腎臟器官，還包含免疫系統、生殖系統和自律神經等。冬天時，應該補充腎氣以提升免疫力，減少疲勞，並避免過度消耗體力。適當的休息和合理飲食，能幫助身體應對寒冷的天氣，減少感冒和過敏的發作。

該如何補腎？余雅雯指出，補腎無須依賴各種外部補品或藥物，關鍵在於生活方式的調整。休息充足、避免熬夜、減少食鹹等方式，比任何外物更能有效滋養腎氣，保護身體免受寒冷的侵襲。只有這樣，才能讓腎氣長久保持強健，身體不容易感到疲勞和虛弱。

●少吃鹹。

●多休息，不熬夜：冬季應該保持充足的睡眠，避免消耗過多的能量。

●補充腎氣飲食：如枸杞、黑芝麻、紅棗、桂圓等食材，有助於補腎養生。

●養脾胃，助腎氣：中醫認為脾胃是後天之本，胃好腎氣自然旺。平時多吃發酵食品如發麵食物、醬油、食醋、豆腐乳等，有助於養脾胃，維持腎氣充沛。

余雅雯提醒，過鹹的食物雖然美味，但若過度依賴，會讓身體的腎氣消耗過快，進而引發疲勞和其他健康問題，建議注意調整飲食，讓自己在寒冷的冬天保持活力與健康！

中醫師舉例，黑芝麻有助於補腎養生；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師舉例，黑芝麻有助於補腎養生；示意圖。（圖取自freepik）

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