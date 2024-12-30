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天冷呼吸道免疫力下降 胸腔病院建議5大保護措施

2024/12/30 22:30

醫師提醒，外出時要穿著足夠的保暖衣物，同時應佩戴口罩，可保護面部免受寒冷空氣的直接接觸，還能有效阻擋寒風，以免刺激呼吸道；情境照。（資料照）

醫師提醒，外出時要穿著足夠的保暖衣物，同時應佩戴口罩，可保護面部免受寒冷空氣的直接接觸，還能有效阻擋寒風，以免刺激呼吸道；情境照。（資料照）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入寒冬，人體呼吸道免疫力下降，尤其對兒童、高齡者，以及氣喘、肺阻塞者，更容易引發感冒、咳嗽、呼吸系統疾病等，衛生福利部胸腔病院醫師郭弘誼籲請大家注意呼吸道的保護，並建議戴口罩、穿保暖衣物、避免突然暴露於寒冷環境中，還有保持室內適當濕度與增強體內抵抗力等5大措施，健康迎新年。

郭弘誼表示，當人體的呼吸道黏膜受到寒冷空氣的刺激，會導致血管、支氣管收縮，呼吸道免疫力下降，近來呼吸道疾病就醫者激增，提醒民眾在冬天時，應該注意呼吸道保護，預防因寒冷引起的呼吸系統不適，保護身體免受感冒、咳嗽等疾病的困擾。

郭弘誼說，外出時應佩戴口罩，可保護面部免受寒冷空氣的直接接觸，還能有效阻擋寒風，以免刺激呼吸道；穿著足夠的保暖衣物，也是預防呼吸道疾病的重要步驟，特別是衣領、手腕和腳踝等部位，應該穿戴防風衣物、圍圍巾或加厚的衣物，避免寒風直吹。

郭弘誼也提醒，從溫暖的室內突然進入寒冷的戶外，會讓呼吸道受到強烈的溫差刺激，容易引起呼吸道不適。因此，在寒冷天氣下外出時，應戴口罩穿保暖衣物，以逐漸適應氣溫變化，避免劇烈的溫差變化。

另外，冬天濕度降低，乾燥的空氣會使呼吸道更加容易受到刺激，在室內可以使用加濕器或放置濕毛巾來保持空氣濕潤，減少因為乾燥空氣對呼吸道的影響。

郭弘誼提出的第5大保護措施則是維持良好飲食與作息習慣，保持足夠的睡眠，以及適度的運動，都有助於增強免疫力，從而減少感冒和呼吸道疾病的發生，但應避免在寒冷的環境中進行劇烈運動以免導致心血管疾病發生。

郭弘誼強調，透過呼吸道保護措施，可有效避免天氣冷冽所引發的呼吸道疾病，但當出現持續咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難等症狀時，應及時就醫，避免病情惡化。

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