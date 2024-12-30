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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每支菸折壽 20 分鐘！ 英研究：戒菸永遠不嫌晚

2024/12/30 20:23

新研究指出，吸一支菸平均折壽20分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

新研究指出，吸一支菸平均折壽20分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國倫敦大學學院（UCl）最新研究顯示，吸菸對壽命的危害較過往認知更為嚴重。這項刊登於《成癮期刊》（Journal of Addiction）的研究，彙整了「英國醫師研究」及「百萬女性研究」的最新數據，發現平均每支菸會縮短壽命約20分鐘，幾乎是 2000年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）評估結果（每支菸減少11分鐘壽命）的2倍。

研究指出，每支菸平均使男性減壽17分鐘，女性則減少22分鐘。以一包20支裝香菸計算，相當於損失近7小時壽命。若以每日吸10支菸者為例，從元旦開始戒菸，至1月8日可避免損失一天壽命；堅持到2月5日可多爭取一週壽命；到8月5日則可延長一個月壽命。

研究小組首席研究員傑克森博士（Dr. Sarah Jackson）指出，不戒菸者平均損失約10年壽命。「這十年是與摯愛親友共度的珍貴時光和人生重要時刻。」她向《衛報》進一步說明，吸菸主要影響中年時期相對健康的歲月，「平均而言，一名60歲的吸菸者，其健康狀況通常與 70歲的非吸菸者相當。」

吸菸是全球主要「可預防死因」（指透過公共衛生措施和健康生活方式可以避免的死亡原因）之一，長期吸菸者中有2/3因此喪命。在英國，吸菸每年奪走約8萬人性命，占英格蘭癌症死亡人數1/4。雖然部分吸菸者得以長壽，但也有許多人40多歲即罹患相關疾病甚至死亡，這與個人體質及吸菸習慣息息相關。

為遏止菸害，英國衛生部政務次官葛溫（Andrew Gwynne）表示，政府正推動「菸草和電子菸法案」。目前英國的合法購菸年齡為18歲，該法案擬逐步調高購菸年齡，讓 2009年1月1日後出生者終身無法購買菸品。政府也計劃擴大禁菸範圍至特定室外場所，並將於2025年6 月起禁售拋棄式電子菸。

研究作者強調，必須完全戒菸才能獲得健康效益，並不存在「安全吸菸量」。即使每天僅吸一支菸，其罹患心臟病和中風的風險，仍僅比每天抽20支菸的人低約50%。英國皇家內科醫學院菸草特別顧問阿格拉瓦爾教授（Prof. Sanjay Agrawal）呼籲，應將吸菸視為國家重大公衛課題積極因應。

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