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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「凍」抹條！ 自製蜂蜜烏龍茶果凍 香Q甜蜜蜜

2024/12/31 09:31

農糧署教自製「蜂蜜烏龍茶果凍」；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署教自製「蜂蜜烏龍茶果凍」；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茶葉除了能泡茶飲用外，也可作成Q彈茶凍當成點心吃！農糧署分享，想製作烏龍茶果凍可選擇喜歡的茶種，泡好後取茶湯備用，並以果凍粉1：烏龍茶5之比例混合，再放入適量蜂蜜後，最後倒入耐熱容器中，待降溫後冷藏就完成。

烏龍茶依發酵程度 分2款

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，烏龍茶可大致分為凍頂烏龍茶、高山烏龍茶，依照發酵程度所分，其中前者為中度發酵中度烘焙之部分發酵茶類，而後者則為輕度發酵的部分發酵茶。

凍頂烏龍茶：中度發酵中度烘焙之部分發酵茶類，在台茶風味輪的歸納中隸屬於焙香型球形烏龍茶，以鹿谷鄉之凍頂烏龍茶為代表，生產地已延伸鄰近之竹山及名間鄉。外觀緊結成球形，色澤墨綠油潤，水色金黃明亮，香氣濃郁具焙火香，滋味醇厚、喉韻佳。

高山烏龍茶：為輕度發酵的部分發酵茶，在台茶風味輪的歸納中屬清香型球形烏龍茶，主要以台中市和平區、南投縣仁愛、信義、竹山、名間鄉等地為生產地。外觀緊結成球形，茶葉色澤翠綠鮮活，水色蜜綠或蜜黄，滋味甘醇滑軟富活性，香氣淡雅且耐沖泡。

農糧署表示，凍頂烏龍茶屬中度發酵中度烘焙之部分發酵茶類，在台茶風味輪的歸納中，隸屬於焙香型球形烏龍茶。（資料照）

農糧署表示，凍頂烏龍茶屬中度發酵中度烘焙之部分發酵茶類，在台茶風味輪的歸納中，隸屬於焙香型球形烏龍茶。（資料照）

蜂蜜烏龍茶果凍 4步驟

農糧署分享，了解烏龍茶差別後，就可以依個人喜好，選擇最鍾愛的烏龍茶，製作不同顏色及滋味的茶凍，推薦使用可溯源安全的產銷履歷驗證茶葉做為原料，加點產銷履歷驗證的蜂蜜來增添風味！

準備材料：茶葉、蜂蜜（可替換為糖）、果凍模具、果凍粉（用量請參考包裝說明）。

製作步驟：

1.烏龍茶泡好取茶湯備用。

2.約1：5之比例，將果凍粉加入烏龍茶後，再放入適量蜂蜜，加熱攪拌至材料充分溶解。

3.趁熱分裝於模型或是容器內，靜置10分鐘稍微冷卻後，放入冰箱冷藏2小時。

4.取出後脫膜即可食用。

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