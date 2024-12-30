健康網》香菜抗老助排便！ 「營養滿滿」3大好處報你知

營養師表示，香菜不僅是火鍋、滷味的最佳搭檔，它還是個低調的健康高手！其富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質，有益於健康；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菜超百搭，有著特殊氣味，許多人不敢吃，但其實它很營養，加在火鍋中更是美味加倍！營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文分享，香菜有助於增強免疫力、還能促進腸胃蠕動、延緩老化，可謂是低調的健康高手！

曾相為表示，香菜不僅是火鍋、滷味的最佳搭檔，它還是個低調的健康高手！富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質：

請繼續往下閱讀...

●維生素C豐富：香菜裡的維生素C含量高，可幫助增強免疫力。

●纖維助腸道：香菜的膳食纖維能促進腸胃蠕動，吃完不怕便秘，心情自然舒暢！

●抗氧化功能：香菜裡面的抗氧化物質，有助於延緩老化。

農業部補充，香菜富含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

農業部指出，香菜維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。（資料照）

挑選香菜 葉片與莖部顏色翠綠

該如何挑選香菜呢？農業部提醒，香菜莖葉細嫩，容易枯黃、腐爛，且也不易保存。因此，採購時挑選葉片與莖部顏色翠綠，沒有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂者為佳；腐爛、發黃的香菜不要食用，它已經沒有香氣，且可能會產生毒素。

農業部指出，一般食用香菜都不會先煮過，因此好好清洗是重點。買回家的香菜整理後裝進保鮮盒中，倒入蓋過香菜根部的足量冷水，放進冰箱冷藏，每2-3天更換一次清水，可以保存2-3週；或是分裝冷凍，需要時再解凍。

農業部提到，雖然大家對香菜的喜好很兩極化，但它有助清除身體裡的有毒重金屬，促進血液循環，是天然的解毒劑，可搭配食材，多次少量的攝取，每次吃一兩株就足夠。它的特殊氣味，來自所含的醛類，把它切碎可以加速分解，讓氣味消失，加些水果、番茄、洋蔥把它打成醬料，是個不錯的辦法喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法