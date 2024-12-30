自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香菜抗老助排便！ 「營養滿滿」3大好處報你知

2024/12/30 17:17

營養師表示，香菜不僅是火鍋、滷味的最佳搭檔，它還是個低調的健康高手！其富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質，有益於健康；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，香菜不僅是火鍋、滷味的最佳搭檔，它還是個低調的健康高手！其富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質，有益於健康；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菜超百搭，有著特殊氣味，許多人不敢吃，但其實它很營養，加在火鍋中更是美味加倍！營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文分享，香菜有助於增強免疫力、還能促進腸胃蠕動、延緩老化，可謂是低調的健康高手！

曾相為表示，香菜不僅是火鍋、滷味的最佳搭檔，它還是個低調的健康高手！富含維生素C、膳食纖維及抗氧化物質：

●維生素C豐富：香菜裡的維生素C含量高，可幫助增強免疫力。

●纖維助腸道：香菜的膳食纖維能促進腸胃蠕動，吃完不怕便秘，心情自然舒暢！

●抗氧化功能：香菜裡面的抗氧化物質，有助於延緩老化。

農業部補充，香菜富含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

農業部指出，香菜維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。（資料照）

農業部指出，香菜維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。（資料照）

挑選香菜 葉片與莖部顏色翠綠

該如何挑選香菜呢？農業部提醒，香菜莖葉細嫩，容易枯黃、腐爛，且也不易保存。因此，採購時挑選葉片與莖部顏色翠綠，沒有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂者為佳；腐爛、發黃的香菜不要食用，它已經沒有香氣，且可能會產生毒素。

農業部指出，一般食用香菜都不會先煮過，因此好好清洗是重點。買回家的香菜整理後裝進保鮮盒中，倒入蓋過香菜根部的足量冷水，放進冰箱冷藏，每2-3天更換一次清水，可以保存2-3週；或是分裝冷凍，需要時再解凍。

農業部提到，雖然大家對香菜的喜好很兩極化，但它有助清除身體裡的有毒重金屬，促進血液循環，是天然的解毒劑，可搭配食材，多次少量的攝取，每次吃一兩株就足夠。它的特殊氣味，來自所含的醛類，把它切碎可以加速分解，讓氣味消失，加些水果、番茄、洋蔥把它打成醬料，是個不錯的辦法喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中