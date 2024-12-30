健康網》致癌物真的致癌嗎？ IARC列5等級：1級最毒

營養師表示，致癌物第1級已確立為人類致癌物，如加工肉類、酒精；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每當新聞報導某個食品中含有致癌物時，總會引起民眾恐慌，但致癌物真的致癌嗎？好食課營養師Titan林世航分享世界衛生組織癌症研究總署（WHO IARC）的致癌物列表，共分5等級：1、2A、2B、3、4。其中，第1級已確立為人類致癌物，如酒精、加工肉類。

林世航在臉書專頁及專欄發文分享，目前致癌物（carcinogen）的討論依據，絕大部分都是來自世界衛生組織癌症研究總署的致癌物列表。學者們將致癌物依據其研究數量、嚴謹度來判定對人體「致癌確定性」，並將其分成5個等級：1、2A、2B、3、4。

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致癌物5等級

●1級致癌物（carcinogenic to humans）：意指已確立為人類致癌物，如酒精飲料、黃麴毒素、加工肉類、二手菸。

●2A級致癌物（probably carcinogenic to humans）：意指「高可能」是人體致癌物，如紅肉、熱飲。此級表示對人體致癌證據不充分、動物實驗致癌證據充分、有確切的致癌機制。

營養師提醒，由於2A級致癌物（如紅肉）致癌可能性非常高，因此建議民眾減少攝取；示意圖。（圖取自freepik）

●2B級致癌物（possibly carcinogenic to humans）：意指「有可能」是人體致癌物。此級表示對人體致癌性證據不充分、動物實驗致癌性不充分、致癌機制不明確。

林世航表示，2A與2B級對人體致癌確定性的證據皆不足，2A級雖具有動物研究證實，但人類的生理、接觸機會、頻率都還是與動物實驗有很大差異，因此2A級致癌物對人體的危害也並非想像中那麼大，更別說2B級致癌物是連動物實驗證據也不充分，連泡菜、Wifi也被列在2B致癌物中。

營養師指出，2B級致癌物（如泡菜）為人體致癌物的確定性不足，民眾不需太恐慌；示意圖。（圖取自freepik）

●3級致癌物（not classifiable as to its carcinogenicity to humans）：研究皆不充分，屬於無法歸類的狀態，致癌證據不足。

●4級致癌物（probably not carcinogenic to humans）：意指高可能性不是致癌物。

林世航說，過去曾有新聞報導3級致癌物，但實際上3級致癌物是無證據將其分類的狀態，茶、咖啡因都屬於3級致癌物。風險又遠比第1級、第2級的致癌風險低得多，更別說第4級的定義還是「高可能為無致癌性」。

致癌物是否致癌 需評估「接觸量」

林世航表示，IARC的致癌物列表，僅是依據研究判定物質是否具有致癌性，但即便被列於第1級致癌物，還是與接觸量、攝取量有極大的關係。

林世航以1級致癌物的二手菸為例，我們每天幾乎都會吸到二手菸，但馬上就會罹癌了嗎？其實並不會，因為致癌的危險是長期性的，且與生活環境、飲食習慣都有相關。但是當人們每天處於大量二手菸環境下，長期接觸當然就會大幅提高罹患癌症的風險。

營養師指出，使用合法合規的食品添加物，其致癌風險非常低。過去大多是使用非法添加物，如：蘇丹紅事件（資料照）

3方法教你面對食品中的致癌物

1.減少接觸第1級與2A級致癌物：由於第1級致癌物已確立致癌性，而2A級雖人體證據尚不充足，但動物實驗證據充足，也確立了致癌機轉，因此對於第1級和2A級致癌物，自然要更小心一些。

2.對於食物中自然存在或生成的致癌物，減少攝取即可：有些致癌物就是飲食的一環，如：酒精飲料、加工肉類。所以，針對食物中既有的第1級或2A級致癌物，我們減少攝取量。而對於2B級以下的物質，若能減少是好事，但不要過度恐慌，因為它們對人體的致癌證據是不足的。

3.惡意添加防不勝防，盡量避免：合法食品添加物具有安全性評估，因此使用合法合規的食品添加物，其致癌風險非常低。過去大多是使用非法添加物，如：蘇丹紅事件，但這類事件防不勝防，需要依賴業者的良心與政府把關，杜絕添加違法添加物。

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