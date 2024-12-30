中醫大附醫宣布年終1.75個月 調薪最高達20％

中醫大附醫宣佈今年發1.75個月年終獎金 明年調薪5-20%。（中醫大附醫提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）繼12月20日宣布發放1億元新春大紅包後，今（30）日再宣布將發放全薪1.75個月年終獎金，獎金總額高達6億元。此外，明年更準備投入3億元，確保員工薪資能調高至5-20%，讓全體員工能感受到實質回饋與支持。

醫護人員相當辛苦，尤其當年疫情爆發，醫護人員站在第一線搶救生命，讓人感佩，中醫大在當前醫護人力緊繃的情況下，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，為了吸引更多優秀護理人才，將新進病房護理師的月薪提高至5萬元以上，輪三班者年薪更可突破百萬元，若現有員工成功介紹護理師進院服務，還可獲得高達2萬元的推薦獎金。為特別體恤夜班同仁，提供全院員工大夜、小夜班暖心餐點，每年提撥預算超過2,000萬元。

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中醫大附醫宣佈今年發1.75個月年終獎金 明年調薪5-20%（中醫大附醫提供）

中醫大附醫院長周德陽強調，員工是醫院最寶貴的資產，因此醫院每年不斷加碼在員工福利上的投入，除長期已提供掛號費及健保部分負擔全免、及所有項目就醫優免措施外，更逐年擴大高階健康檢查的預算與服務項目，每年編列預算已超過6,000萬元，全力守護員工健康。

同時，也提供員工團體保險與急難救助金，完善的保障機制讓員工無後顧之憂；此外，醫院提供多元化的福利措施，還積極支持員工專業進修，提供培訓補助，助力員工持續成長。

周德陽表示，隨著中國醫藥大學與台中市政府合作的「台中市立老人復健綜合醫院」將於2025年正式營運，醫院的醫療服務版圖將進一步擴大，也正積極招募團隊中。

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