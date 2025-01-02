健康網》用鰭分辨魷魚、鎖管！營養師曝「挑海鮮3訣竅」

楊婷貽表示，魷魚體型最大，尾鰭呈現三角形；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「魷魚、透抽、烏賊、軟絲」4海鮮，看得霧煞煞？好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文分享，鎖管及魷魚可用鰭的形狀分辨，前者為菱形，後者為三角形，且體型最大。挑選海鮮也很重要！清澈的眼睛最新鮮，混濁則不建議選購；活體可摸觸腕處，看是否具有吸力；表皮完整且有黏液，摸摸看內骨骼是否無破損。

認識4大主角

●魷魚：體型最大，尾鰭呈現三角形，且不超過身體的1/2，每100克熱量71大卡。

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●鎖管：就是所謂的透抽、小卷、中卷。要分別魷魚、鎖管可看鰭的形狀，鎖管呈現菱形，且眼睛有覆膜覆蓋，每100克熱量72大卡，蛋白質16克。

楊婷貽表示，鎖管就是所謂的透抽、小卷、中卷。要分別魷魚、鎖管可看鰭的形狀；示意圖。（資料照）

●烏賊：就是所謂的花枝、墨魚。身體呈胖胖的橢圓形，與魷魚、鎖管不同；烏賊的鰭會像裙襬一樣，圍繞整個身體，表皮有明顯的花紋，體內則有白色的硬殼，每100克熱量57大卡。

楊婷貽指出，烏賊就是所謂的花枝、墨魚。身體呈胖胖的橢圓形，鰭會像裙襬一樣，圍繞整個身體，表皮有明顯的花紋，體內則有白色的硬殼；示意圖。（資料照）

●軟絲：相較於烏賊，體型較小，體表無明顯花紋，鰭和身體幾乎等長，雖外形接近烏賊，但並沒有像烏賊一樣的白色硬殼，而是相近於鎖管、魷魚之透明軟質內骨骼，於分類上跟魷魚、鎖管都屬於管魷目。

楊婷貽表示，軟絲相較於烏賊，體型較小，體表無明顯花紋，鰭和身體幾乎等長，有透明軟質內骨骼；示意圖。（漁業署提供，資料照）

破解鎖管迷思

楊婷貽說，其實透抽、小卷、中卷、砲管都是鎖管，主要因為外套膜的長度不同，而有不同稱呼，小卷為15公分以下、中卷為15-20公分、透抽為20-40公分、砲管為40公分以上。

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