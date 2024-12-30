流感疫苗大躍進！ 史丹佛新技術增強保護力 還防禽流感

史丹佛開發全能流感疫苗，對抗禽流感有望；情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據《每日科技網》（scitechdaily）報導， 美國史丹佛大學醫學院（Stanford Medicine）的科學家研發出一款新型流感疫苗，能大幅提升人體對抗流感病毒的能力。該疫苗除了能增強對常見流感亞型的免疫力，更可能預防禽流感等具大流行潛力的新興病毒株。這項突破性的成果已發表於12月19日的《科學》（Science）期刊。

流感年年威脅全球，造成數十萬人死亡，數百萬人住院。現行流感疫苗透過讓免疫系統預先「認識」病毒的關鍵特徵——「抗原」，以加速日後的免疫反應。抗原通常位於病毒表面，例如流感病毒用來入侵細胞的「血凝素（hemagglutinin）」。當人體遭遇真正的病毒時，免疫細胞就能迅速辨識並產生「抗體」來阻止病毒入侵。目前的流感疫苗通常包含四種血凝素，以對抗四種常見的流感亞型。

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然而，近年來流感疫苗的有效性僅約20%至80%。研究的主要作者，史丹佛大學的戴維斯教授（Mark Davis, PhD）指出，許多人接種疫苗後，體內產生的抗體種類並不平均，往往只對其中一種亞型產生足夠的抗體。過去學界認為，這與所謂的「原始抗原原罪」有關，也就是第一次接觸到的流感病毒會主導往後的免疫反應。但戴維斯教授團隊發現，基因才是影響抗體種類的關鍵。

研究團隊找到方法讓免疫系統同時「記住」四種流感亞型的特徵。他們將四種血凝素連結在同一個分子結構上，如此一來，當免疫細胞吞噬其中一種血凝素時，就會連帶認識其他三種，進而產生對抗所有四種亞型的抗體。此研究的第一作者，同樣來自史丹佛大學的馬拉喬斯亞拉博士（Vamsee Mallajosyula, PhD）解釋，這個方法能有效讓更多免疫細胞參與製造抗體，進而提升整體保護力。

研究團隊使用從扁桃腺炎患者身上取得的扁桃腺組織，在實驗室培養出類似人體淋巴結的「類器官」，並在其中驗證了新疫苗的效力。結果顯示，新型疫苗確實能引發針對所有四種流感亞型的強烈抗體反應。

更令人振奮的是，當研究團隊把禽流感的血凝素也加入疫苗中，發現能有效提升對禽流感的抗體反應。由於禽流感可能演化成能輕易在人與人之間傳播的病毒株，因此這項發現格外重要。戴維斯教授表示，這項研究為流感疫苗的開發帶來全新方向，有望大幅提升疫苗效力，甚至對抗未來的病毒大流行。然而，此研究目前仍在實驗階段，距離實際應用還需要更多臨床試驗。

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