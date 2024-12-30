自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗大躍進！ 史丹佛新技術增強保護力 還防禽流感

2024/12/30 14:56

史丹佛開發全能流感疫苗，對抗禽流感有望；情境照。（資料照）

史丹佛開發全能流感疫苗，對抗禽流感有望；情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據《每日科技網》（scitechdaily）報導， 美國史丹佛大學醫學院（Stanford Medicine）的科學家研發出一款新型流感疫苗，能大幅提升人體對抗流感病毒的能力。該疫苗除了能增強對常見流感亞型的免疫力，更可能預防禽流感等具大流行潛力的新興病毒株。這項突破性的成果已發表於12月19日的《科學》（Science）期刊。

流感年年威脅全球，造成數十萬人死亡，數百萬人住院。現行流感疫苗透過讓免疫系統預先「認識」病毒的關鍵特徵——「抗原」，以加速日後的免疫反應。抗原通常位於病毒表面，例如流感病毒用來入侵細胞的「血凝素（hemagglutinin）」。當人體遭遇真正的病毒時，免疫細胞就能迅速辨識並產生「抗體」來阻止病毒入侵。目前的流感疫苗通常包含四種血凝素，以對抗四種常見的流感亞型。

然而，近年來流感疫苗的有效性僅約20%至80%。研究的主要作者，史丹佛大學的戴維斯教授（Mark Davis, PhD）指出，許多人接種疫苗後，體內產生的抗體種類並不平均，往往只對其中一種亞型產生足夠的抗體。過去學界認為，這與所謂的「原始抗原原罪」有關，也就是第一次接觸到的流感病毒會主導往後的免疫反應。但戴維斯教授團隊發現，基因才是影響抗體種類的關鍵。

研究團隊找到方法讓免疫系統同時「記住」四種流感亞型的特徵。他們將四種血凝素連結在同一個分子結構上，如此一來，當免疫細胞吞噬其中一種血凝素時，就會連帶認識其他三種，進而產生對抗所有四種亞型的抗體。此研究的第一作者，同樣來自史丹佛大學的馬拉喬斯亞拉博士（Vamsee Mallajosyula, PhD）解釋，這個方法能有效讓更多免疫細胞參與製造抗體，進而提升整體保護力。

研究團隊使用從扁桃腺炎患者身上取得的扁桃腺組織，在實驗室培養出類似人體淋巴結的「類器官」，並在其中驗證了新疫苗的效力。結果顯示，新型疫苗確實能引發針對所有四種流感亞型的強烈抗體反應。

更令人振奮的是，當研究團隊把禽流感的血凝素也加入疫苗中，發現能有效提升對禽流感的抗體反應。由於禽流感可能演化成能輕易在人與人之間傳播的病毒株，因此這項發現格外重要。戴維斯教授表示，這項研究為流感疫苗的開發帶來全新方向，有望大幅提升疫苗效力，甚至對抗未來的病毒大流行。然而，此研究目前仍在實驗階段，距離實際應用還需要更多臨床試驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中