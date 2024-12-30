光田醫院向上院區門診啟用！ 舊院區保留部分門診與檢查

光田醫院向上院區門診候診區空間寬敞，採光明亮。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田醫院從沙田路搬遷到向上路新院區，新院區的門診今天正式啟用，提供看診服務，舊院區仍保留部分門診及檢查。

光田醫院於28日先行將急診部門從舊院區移至新院區，還有住院病患，共花了7小時，搬運157張病床。病患從93歲的高齡患者到僅32週、重約1600克的早產兒，骨科醫師楊超名成為新院首位執刀醫師，啟用翌日即進行第一台手術；門診部分則於今天啟用。

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光田醫院早產兒，由新生兒科謝曜吉醫師護送至向上院區的新生兒病房。（光田醫院提供）

目前光田醫舊院區仍保留部分門診及提供檢查，至於病床部分，院方表示，還在考量如何做最好的運用。

全新的光田醫院向上院區，以「不像醫院的醫院」為理念，打造一個結合溫暖與人性的療癒空間。除了寬敞明亮的病房，並融入綠建築設計和333藝廊咖啡廳，將醫院視為社區的一部分，成為藝術與療癒的交流空間，希望讓患者不再害怕住院；此外，新院區更著重於提供更為全面的醫療服務，包含多元化的專科醫療及健康管理，讓患者從治療到康復，皆能感受到全方位的照顧。

光田醫院表示，新院區每處設計皆展現以病患為核心的理念，希望讓醫療過程不再冰冷，而是充滿溫度與人性關懷。延續該院百年來的醫療精神，更盼為未來醫療標準立下新典範。

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