啦啦隊成員林浠鼓勵大家捐血 集點送台灣黑熊潮T

「Wing Stars」啦啦隊成員林浠穿著捐血限量的台灣黑熊潮T，鼓勵民眾踴躍捐血助人。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為儲備農曆春節期間醫療用血，農曆年前的全國捐血月即日啟動，今年春節假期長達9天，高雄捐血中心邀請Wing Stars啦啦隊成員林浠、台鋼熊鷹新秀王博玄代言，鼓勵民眾踴躍捐血，捐血集滿3點即可兌換限量台灣黑熊潮T，期望除夕前能有2萬袋的庫存血量，以供應南區醫療需求使用。

即日起至明（2025）年1月27日為全國捐血月，高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作邁入第11年，今年以台灣黑熊保育協會吉祥物「黑寶」為主題，設計限量「熊愛捐血PROUD OF TAIWAN」紀念潮T，今（30）日起推出年度定期捐血集點，只要捐血集滿3點（捐250c.c.集1點、捐500c.c.集2點）即可兌換1件。

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擔任代言的林浠表示，第1次捐血有點緊張，但過年前，希望藉自己的力量帶動更多人出來踴躍捐血，幫助病友回家團圓。國際扶輪3510地區高雄市各扶輪社也將持續配合高雄捐血中心春節期間血液需求，舉辦「1人捐血1袋救人1命」捐血活動。

高雄捐血中心希望年前捐血月能募集6萬8000袋血液，在除夕前能有2萬袋的庫存量，以供應春節年假的醫療需求。（記者許麗娟攝）

高雄捐血中心主任洪啟民指出，目標是在捐血月能募集到6萬8000袋血量，由於南區包含嘉南高屏澎東地區1天醫療需求約2000袋血液，希望除夕當天能有2萬袋約10天的庫存量，以供應9天農曆春節連假的醫療用血。

衛生局副局長潘炤穎表示，高雄有4家醫療中心、20個緊急醫療服務量能，假期前都要盤點血液的庫存量能，除了呼籲市民踴躍捐血助人，市立醫院也將常態性與捐血中心合作和人力支援，以確保供血順暢。

高雄捐血中心今（30）日啟動農曆春節前的捐血月，希望民眾踴躍出門捐血。（記者許麗娟攝）

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