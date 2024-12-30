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健康 > 心理精神

健康網》單身女比單身男更幸福？ 醫點「關鍵」原因

2024/12/30 16:01

醫師表示，單身女有更強大社交支持網絡、自我實現與經濟獨立、對浪漫關係回報期望較低等，對生活滿意度普遍較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，單身女有更強大社交支持網絡、自我實現與經濟獨立、對浪漫關係回報期望較低等，對生活滿意度普遍較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現代社會對婚姻觀念改變，單身人口不斷攀升。特別是台灣，女性未婚率已破50%；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，多項研究發現，單身女生活滿意度普遍高於單身男，推測單身女憑藉更強的社交支持網絡、經濟獨立性和對浪漫關係較低期望，展現出更高生活滿意度；反之，單身男性因情感支持不足、對浪漫伴侶高度依賴及性別角色限制，易感孤獨和壓力。

為何會有如此現象？黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，與性別角色與社會期待有關。因女性適應能力較強，因此在單身生活中展現出更高的適應能力，能從多樣化的社交關係中獲得滿足，因此有著更強的社交能力、自我實現的機會，而不僅僅依賴於浪漫伴侶；至於男性則容易受到傳統性別角色壓力限制，往往被期待在事業和家庭中扮演支柱角色，使其在單身狀態下更容易感到孤獨和壓力。

單身女性生活滿意度較高 4原因

更強大的社交支持網絡：單身女性通常擁有更廣泛且多樣化的社交支持系統，例如朋友、家人和同事的情感支持。這些非浪漫關係提供了歸屬感，減少了對伴侶的依賴。研究顯示，女性在建立和維持深厚的友誼方面更具優勢，有助於單身生活中獲得滿足感。

自我實現與經濟獨立：隨著女性教育水平和經濟能力的提升，許多女性能夠在職場中實現自我價值，並獲得經濟獨立。同時，單身生活為女性提供更多時間和空間來追求個人興趣、事業成就和自我成長，使得婚姻不再是女性獲得經濟安全或社會地位的唯一途徑。

對浪漫關係的回報期望較低：女性在異性戀關係中往往承擔更多的情感勞動和家務責任，可能導致她們對婚姻的吸引力降低，反之，單身生活可提供更多自由和自主性，減少情感負擔。

文化與性別角色的影響：現代社會對女性的期待逐漸多元化，女性不再被強烈要求以婚姻為人生目標。相比之下，男性仍然面臨傳統性別角色的壓力，使得女性更能適應單身生活。

醫師提及，社會對男性的期待，進一步加重壓力，因此男性在情感滿足方面更依賴於伴侶，這導致他們在單身狀態下更容易感到失落；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提及，社會對男性的期待，進一步加重壓力，因此男性在情感滿足方面更依賴於伴侶，這導致他們在單身狀態下更容易感到失落；圖為情境照。（圖取自freepik）

單身男生活滿意度較低 3主因

情感支持的缺乏：單身男性的社交網絡通常較為薄弱，且更多依賴浪漫伴侶，來獲取情感支持。當缺乏穩定的情感支持時，會使單身男性容易感到孤獨和不滿。

對浪漫關係的高度依賴：社會對男性的期待，進一步加重壓力，因此男性在情感滿足方面更依賴於伴侶，這導致他們在單身狀態下更容易感到失落。

性別角色的限制：傳統文化中，男性在表達情感和建立深厚人際關係方面等，面臨更多障礙，使得男性在單身生活中，難以獲得足夠的情感支持和心理滿足。

黃軒說，單身女性憑藉更強的社交支持網絡、經濟獨立性和對浪漫關係的較低期望，展現出更高的生活滿意度，使其能在單身生活中找到自我價值，並享受自由與自主性；單身男性因情感支持不足、對浪漫伴侶的高度依賴以及性別角色的限制，容易感到孤獨和壓力，社會應更加關注單身男性的心理健康與社交需求，並推動性別角色的多元化。

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