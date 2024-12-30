竹縣興隆國小弦樂團演出 鼓舞中醫大新竹附醫病患和家屬

興隆國小弦樂團到中國醫藥大學新竹附設醫院演出「觸動興弦感恩音樂會」，希望藉由音樂傳達，鼓舞病患與家屬。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了感謝醫護人員的努力付出與辛勞，新竹縣興隆國小弦樂團日前到中國醫藥大學新竹附設醫院演出「觸動興弦感恩音樂會」，演奏令人振奮的音樂，希望藉由音樂傳達，鼓舞病患與家屬。

興隆國小校長葉瑞珠以及家長會長黃維楨代表全校師生感謝院方給予學生表演舞台，中醫大新竹附醫執行長張宜真頒發感謝狀，感謝興隆國小師生透過音樂撫慰家屬和病患心靈。

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中醫大新竹附醫執行長張宜真（左2）頒發感謝狀，感謝興隆國小師生透過音樂撫慰家屬和病患心靈。（記者廖雪茹攝）

葉瑞珠表示，這是學生首次在醫院表演，學習透過傳遞愛與關懷，善盡社會責任，特別演出3首樂曲，曲目包括布列頓的《簡易交響曲》第四樂章，以及義大利作曲家尼諾˙羅塔的《弦樂協奏曲》最終章，第三首帶來大家喜愛的《獅子王-今夜感受我的愛》，用優美旋律讓來院看診民眾感受到音樂療癒的魔力，聽見幸福和帶來心靈慰藉。

葉瑞珠指出，弦樂團由指揮宋鳴家及優秀的老師群深耕音樂教育，在國內外的比賽都有亮眼的成績，近年來更在新加坡及維也納的國際音樂比賽中技冠群雄，獲得金獎的榮耀。同時，樂團也積極參與各種表演，走入社區，步入人群，希望透過不同場合的互動，讓學生體會音樂的美好，豐富孩子的生命，更期許能傳遞音樂的溫度到每一個角落。

興隆國小弦樂團首次到醫院演出，校方希望透過不同場合的互動，讓學生體會音樂的美好，豐富孩子的生命。（記者廖雪茹攝）

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