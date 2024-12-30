健康網》趙露思疑罹失語症 部桃教家屬14種溝通方式

中國女星趙露思日前驚傳罹患失語症。（圖取自趙露思IG@rooosyzh09）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星趙露思近日驚傳病倒坐輪椅送醫，各界十分擔心。好友魏笑代發聲，指趙露思從生日後就感到不對勁，進劇組後病情爆發，出現失語症狀、無法行走，已在醫院接受治療，目前能慢慢說話、站起來復健；對此，衛生福利部桃園醫院分享14種和失語症患者溝通的方式：說話時語句簡短、聲調要自然且內容具體、盡量讓他們說、鼓勵他們多使用日常用語、鼓勵他們寫字、生活起居要有規律等。

部桃指出，失語症是大腦語言中心因病失去機能而引起的語言障礙，往往會使人失去語言表達能力，也就是說不出話來。有時候也可能不會寫字、唸書、看報，甚至不能了解別人對他所說的話。另外，復原程度也因人而異，與病變的位置、病患的年紀皆有關聯。

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患有失語症的人，因為無法和別人交談，其內心的沮喪與懊惱可想而知。因此，部桃列出了14個和失語症患者互動的方法，幫助他們進步。

14種和失語症患者互動方法

1.對他們說話時語句要簡短，有助於您們幫助失語症患者達到更有效的溝通。

2.對他們說話聲調要自然，內容要具體，避免使用抽象字眼。

3.他雖然不能說話，也好像聽不懂，但實際上比他看起來懂得多，所以講話時應該留意那些可能刺激他的話，請避免在他們面前談起。

4.盡量給他機會說話，鼓勵他說出他希望說的話，但千萬不要強迫他 。

5.他想說話而說不出話時，請不要急著幫他說，也不要馬上打斷他，如果實在說不出話來，再幫他說。

6.他如果說了粗話，請不要吃驚，也不要怪他，因為那就是不由自主的身體反應。

7.請鼓勵他多使用日常用語，例如早、謝謝、再見等，因為這些話他們比較容易說。

8.如果他還會寫字，請盡量鼓勵他寫，如果右手不靈活，鼓勵他用左手寫。

9.如果他還完全不會說話，請鼓勵他盡量使用手勢或其他動作來表示他想說的意思。

10.他的生活起居要有規律，日常用品要放在固定的地方，因為熟悉的環境會增加他的安全感。

11.不管事情大小，只要他做對了，就要稱讚他。

12.他可能會無緣無故的笑或哭，這並不表示他有什麼值得高興或傷心的事情，同時也不必為此而影響您的情緒。

13.他的話或動作，可能常有重複，可以不必去在意這種缺失。

14.他是各大人而不是小孩，所以不管是對他說話的語氣或表現的態度，千萬不要忘記以對待大人的方式對待他。

部桃指出，失語症家人在陪伴他們時，可以採14種方式與他們互動，促使他們進步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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