健康網》「這些食物」補氣血增免疫！ 黑木耳、牛肉上榜

中醫師表示，黑木耳可補氣血，增加免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷溫差大，一不小心就著涼受寒，疾病上身？對此，澄觀中醫診所中醫師張文馨表示，除了保持保暖、運動習慣外，少吃寒涼生冷食物、多食辛溫食材外，也建議吃補氣血食物，如菠菜、黑木耳、番茄、桑葚、牛肉及豬肝等，也能提高抵抗力，強壯身體。

張文馨在臉書粉專「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文指出，氣血是抵抗力的來源，先天之氣與後天之氣互補，脾胃為氣血生化之源，食療能固脾胃、補氣血。

請繼續往下閱讀...

張文馨舉例常見補血食物，包括：紅蘿蔔、菠菜、芥藍菜、花椰菜、紅鳳菜、香菇、茄子、紫菜、海帶、髮菜、黑木耳、番茄、櫻桃、蘋果、葡萄、草莓、藍莓、覆盆子、桑葚、黑醋栗、蔓越莓。另外，烏骨雞、海參、牛肉、豬肝及四物（雞）湯等藥膳食物也可補氣血。

中醫師舉例，烏骨雞、香菇等食物，有助於補氣血，增加抵抗力；示意圖。（圖取自freepik）

日常、飲食4招 助排寒養生

除了補氣血外，還能如何排寒養生，提升抵抗力？張文馨建議，注意保暖，尤其是頸部、腹部及足底，以免寒冷造成不適，同時也應養成運動習慣，助養氣；至於飲食上，應避免寒涼生冷飲食，多食辛溫食材，提升抵抗力。

●注意保暖：寒冷易造成不適，保暖的帽子、圍巾、手套、襪子、衣物不可少，尤其不要長期赤腳踩地，衛氣循行始於足太陽經，運行於體表脈外起著保衛功能，若足底溫度太低，則衛氣 功能失常，易使身體抵抗力下降就容易感冒。

●減少寒涼生冷飲食：如冰品冰飲、西瓜、水梨、柚子、葡萄柚、椰子、橘子、奇異果、火龍果、香蕉、蘆薈、石蓮花、苦瓜、大白菜、過量生菜及生魚片、螃蟹。

中醫師提醒，香蕉、蘆薈、石蓮花、苦瓜等食物屬寒涼生冷食物，建議寒冬時少吃；示意圖。（圖取自freepik）

●多食辛溫食材，提升體內的陽氣：平時多吃蔥、薑、蒜、南瓜、洋蔥等辛溫食材，暖身排寒，提升體內陽氣。

●動則生陽，運動養氣：陽氣足，寒濕就容易排出，可選擇天氣暖和時到公園慢跑、健走、騎車等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法