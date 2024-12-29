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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》改善痔瘡好簡單！ 中醫分享4妙招遠離困擾

2024/12/29 17:22

曾柏翰指出，對於痔瘡，維生素C能促進膠原蛋白合成，有助於傷口癒合；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰指出，對於痔瘡，維生素C能促進膠原蛋白合成，有助於傷口癒合；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡困擾著不少現代人，但其實透過簡單的日常調整就能改善！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享有效改善痔瘡的方法，包括攝取足夠蛋白質與維生素C、健康烹調、增加膳食纖維攝取、喝足水分，幫助民眾告別痔瘡煩惱。

改善痔瘡的4大方法

1. 攝取足夠蛋白質與維生素C：維生素C能促進膠原蛋白合成，有助於傷口癒合。建議多攝取含蛋白質和維生素C的食物，如瘦肉、魚類、柑橘類水果等，幫助修復組織。

2. 選擇健康烹調方式：烹調方式對腸胃健康有很大影響，建議以蒸、煮、燉等方式取代油炸或燒烤，減少刺激性飲食，讓消化系統更舒適。

3. 增加膳食纖維攝取：蔬菜和水果中含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、軟化糞便，減少排便時的用力，進而減輕痔瘡壓力。

4. 喝足水分（1500-2000毫升）：每日攝取足量的水分能幫助軟化糞便，讓排便更順暢，減少痔瘡引發的不適。

小撇步：溫水坐浴緩解不適

若痔瘡引起疼痛，可採用溫水坐浴進行舒緩。準備40度左右的溫水，每次坐浴5至10分鐘，建議每天至少一次，尤其是在排便後效果更佳，可有效減輕疼痛與腫脹。

曾柏翰說，痔瘡雖然讓人不適，但透過日常飲食與生活習慣的調整，以及適當的緩解方式，便能有效改善。曾柏翰醫師提醒民眾，健康從小事做起，一起遠離痔瘡困擾，過上更舒適的生活！

曾柏翰說，每日攝取足量的水分能幫助軟化糞便，讓排便更順暢，減少痔瘡引發的不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰說，每日攝取足量的水分能幫助軟化糞便，讓排便更順暢，減少痔瘡引發的不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

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