健康網》過年熬夜玩通宵 「這碗湯」 改善口乾舌燥

中醫師指出，熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主。可以多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、木耳、山藥、玉竹等；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年守歲、連續熬夜，小心健康隱憂！東霖馬光中醫診所醫師陳慧聞提醒，時常熬夜會損耗陰液，導致「陰虛」，進而出現「陽亢」狀態，會有煩躁、口乾舌燥、疲憊等症狀，建議可以多吃些養陰潤燥的食材，如銀耳百合湯、山藥枸杞湯等，不僅平和的補陰，也能改善熬夜後的口乾舌燥。。

陳慧聞指出，中醫認為，作息若不規律，過度熬夜便會損耗陰液，導致陰虛，進而出現陽氣相對旺盛的「陽亢」狀態。過年期間，大魚大肉、辛香料等的食物也容易讓內熱加劇，會讓體內的陰陽更加失衡。再加上放縱後的疲憊，讓人白天精神不足、夜晚無法好好睡覺。

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當我們熬夜、晚睡後，身體的平衡容易受到影響，特別容易出現中醫所說的「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題。常見的症狀包括心煩、五心煩熱、口乾舌燥，甚至可能有短暫的頭暈與煩躁等表現。

中醫師提醒，熬夜、晚睡後，身體的平衡容易受到影響，容易出「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

熬夜後 多吃滋陰飲食

陳慧聞表示，熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主。可以多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、山藥、木耳、玉竹，這些食材能平和地滋陰潤燥，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊；如銀耳百合湯、山藥枸杞湯等，不僅平和的補陰，也能改善熬夜後的口乾舌燥。

穴位按摩 緩解疲勞

除了飲食，陳慧聞也分享簡單的穴位按摩來促進氣血循環，緩解熬夜後的疲勞。

內關穴：位於手腕內側，腕橫紋往手肘約兩吋，手臂中央，是八脈交會穴之一，可以寧心安神，幫助舒緩焦慮情緒並調理氣血。

百會穴：位於頭頂正中央，輕輕按揉可以提振全身氣機，醒腦開竅，對緩解熬夜後的疲憊非常有幫助。

中醫師分享2穴道4食材，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊。（馬光中醫診所提供）

過年保健 規律作息加運動

陳慧聞指出，過年期間，放鬆是享受年節的重點之一，但也要盡量保持規律的作息，避免連續熬夜。當天氣允許時，不妨出門散步或做一些簡單的運動，保持氣血運行順暢。此外，過年期間的鞭炮、親戚聚會的社交場合，也可能加劇陽亢和煩躁，適當練習靜坐或深呼吸來緩和情緒，讓心靈和身體都得到適切的休息。

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