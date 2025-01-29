自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年熬夜玩通宵 「這碗湯」 改善口乾舌燥

2025/01/29 11:05

中醫師指出，熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主。可以多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、木耳、山藥、玉竹等；示意圖。（資料照）

中醫師指出，熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主。可以多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、木耳、山藥、玉竹等；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年守歲、連續熬夜，小心健康隱憂！東霖馬光中醫診所醫師陳慧聞提醒，時常熬夜會損耗陰液，導致「陰虛」，進而出現「陽亢」狀態，會有煩躁、口乾舌燥、疲憊等症狀，建議可以多吃些養陰潤燥的食材，如銀耳百合湯、山藥枸杞湯等，不僅平和的補陰，也能改善熬夜後的口乾舌燥。。

陳慧聞指出，中醫認為，作息若不規律，過度熬夜便會損耗陰液，導致陰虛，進而出現陽氣相對旺盛的「陽亢」狀態。過年期間，大魚大肉、辛香料等的食物也容易讓內熱加劇，會讓體內的陰陽更加失衡。再加上放縱後的疲憊，讓人白天精神不足、夜晚無法好好睡覺。

當我們熬夜、晚睡後，身體的平衡容易受到影響，特別容易出現中醫所說的「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題。常見的症狀包括心煩、五心煩熱、口乾舌燥，甚至可能有短暫的頭暈與煩躁等表現。

中醫師提醒，熬夜、晚睡後，身體的平衡容易受到影響，容易出「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提醒，熬夜、晚睡後，身體的平衡容易受到影響，容易出「陰虛陽亢」或「陰虛火旺」的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

熬夜後 多吃滋陰飲食

陳慧聞表示，熬夜後的飲食調理建議以滋陰、平和為主。可以多吃些養陰潤燥的食材，例如百合、山藥、木耳、玉竹，這些食材能平和地滋陰潤燥，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊；如銀耳百合湯、山藥枸杞湯等，不僅平和的補陰，也能改善熬夜後的口乾舌燥。

穴位按摩 緩解疲勞

除了飲食，陳慧聞也分享簡單的穴位按摩來促進氣血循環，緩解熬夜後的疲勞。

內關穴：位於手腕內側，腕橫紋往手肘約兩吋，手臂中央，是八脈交會穴之一，可以寧心安神，幫助舒緩焦慮情緒並調理氣血。

百會穴：位於頭頂正中央，輕輕按揉可以提振全身氣機，醒腦開竅，對緩解熬夜後的疲憊非常有幫助。

中醫師分享2穴道4食材，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊。（馬光中醫診所提供）

中醫師分享2穴道4食材，緩解因熬夜引起的燥熱和疲憊。（馬光中醫診所提供）

過年保健 規律作息加運動

陳慧聞指出，過年期間，放鬆是享受年節的重點之一，但也要盡量保持規律的作息，避免連續熬夜。當天氣允許時，不妨出門散步或做一些簡單的運動，保持氣血運行順暢。此外，過年期間的鞭炮、親戚聚會的社交場合，也可能加劇陽亢和煩躁，適當練習靜坐或深呼吸來緩和情緒，讓心靈和身體都得到適切的休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中