年菜想要「素素如意」 小心暗藏高油高鹽陷阱

豆製品富含植物性蛋白質，是素食者獲取蛋白質的來源。（圖取自freepik）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕近年健康意識抬頭，愈來愈多的家庭，會選擇素食年菜，緩解一下腸胃的壓力。許多素食年菜常會用豆製品製作素肉，營養師提醒，有些素食料理為了增加味道變化，可能會使用過多調味料，讓人在不知不覺下吃進高油、高鹽及高熱量，反而造成身體負擔，建議避免紅燒或油炸的烹調方式。

營養師楊哲雄表示，素食者的蛋白質攝取來源， 基本上就是靠豆類及豆製品等植物蛋白或蛋、乳品 ；而素食料理因為食材比較單調，有時候會利用豆製品製作素肉，或為了創造口感、味道上的變化，料理上有可能會用較高油、高糖、高鹽的烹調方式，會建議儘量避免紅燒、三杯或油炸的豆類料理。

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楊哲雄表示，由於豆製品基本上都是加工出來的， 製作過程會影響營養價值， 低油脂的豆製品像是嫩豆腐、板豆腐，這些傳統豆腐的製作過程簡單，熱量相對較低，且富含蛋白質；油脂較多的則是像油豆腐、炸豆皮，油脂含量較高，就比較不是健康的選擇。而百頁豆腐的做法則是將大豆蛋白和沙拉油等多種成分混合，熱量是所有豆製品中最高，應該儘量少吃。

楊哲雄也提醒，除應盡量避免高油高鹽的素食料理外，素食者也要衡攝取各類食物，同一類食物應經常變換，多注意鈣、蛋白質、鋅、鐵等營養成分的攝取，盡量選擇不過度加工的食物，才能營養均衡。

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