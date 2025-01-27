過年來「素素看」 蔬食年菜也能澎湃上桌

蔬食料理也可以做到色香味俱全，兼顧美味與健康。（資料照，記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕過年就是要一桌子香噴噴的「大菜」，但隨著健康及環境永續意識抬頭，愈來愈多人選擇少肉多菜的飲食型態，少了肉類，只靠蔬食做得到嗎？綠色和平透過蔬食料理食譜教你，蔬食料理如何兼顧豐盛美味、澎湃上桌，並透過蔬食為自已和地球的健康把關。

綠色和平表示，根據聯合國糧農組織的統計，全球畜牧業飼養家畜的二氧化碳總排放量，為每年71億噸，佔所有人為溫室氣體排放量的14.5%，比全世界汽車、船、火車、以及飛機的碳排放總和還高。相較於種植大豆或扁豆，生產牛肉需要消耗6倍以上的水，減少肉食不僅節省水資源，還有助於維護地球的自然生態環境。

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綠色和平也指出，大部份的植物性食物碳排放比動物性食物低10至50倍，而許多研究也都顯示肉食主義者的確比蔬食者，更容易罹患心血管疾病和癌症。也就是說少吃肉、多吃菜，除了是為地球永續著想，同時也是為自已的健康把關。

綠色和平也提供蔬食料理食譜，教大家如何用馬鈴薯製作素肉丸，並提到馬鈴薯所含的抗性澱粉多，有助人體減重，調節血糖，降低膽固醇、維持腸道健康。不僅能吃得營養又健康，且料理步驟不複雜，一下子就能澎湃上桌。

利用馬鈴薯製作的酥炸素肉丸。（綠色和平「蔬活廚房蔬食料理食譜」提供）

蔬食年菜食譜：酥炸素肉丸

●準備材料（3-4人份）：香菇數朵、板豆腐1盒、芹菜丁10克、紅蘿蔔粒10克、馬鈴薯10克、玉米粉30克、鹽巴及糖少許。

●製作方法：

1.馬鈴薯去皮後，可放入電鍋蒸軟，以便切丁備用；香菇用水泡軟後，切丁備用。

2.將板豆腐、香菇丁、芹菜丁、紅蘿蔔丁、馬鈴薯丁和所有調味料一起拌勻。

3.用手捏成圓球狀後，下鍋油炸約1分鐘後撈起即可。

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