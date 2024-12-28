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健康 > 心理精神

集結精障家屬肉搏經驗 伊甸推出精神困擾者因應指南

2024/12/28 17:36

伊甸活泉社區家庭支持中心推出精神困擾因應指南摺頁，希望第一線接住精障家庭的需求。（伊甸基金會提供）

伊甸活泉社區家庭支持中心推出精神困擾因應指南摺頁，希望第一線接住精障家庭的需求。（伊甸基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕精神疾病的照顧者或其家屬，在病人初次發病時期，往往不知所措，伊甸社福基金會為此，集結13名志工家屬討論，將各種「肉搏經驗」、困擾與解方等經驗收集，後續設計製作出精神困擾因應指南－「站在受苦的這一端」摺頁，今（28日）正式發表，並舉辦座談會，盼第一時間接住精障家庭，成為浮木。

家屬代表阿繆分享，相對其他疾病很容易找到單張的衛教資訊，精神疾病者亟需簡單閱讀的宣導品，在疾病症狀與醫療以外，讓當事家庭知道下一步該怎麼做，如：困擾可跟誰討論？門診如何跟醫生交流？遇不願就醫服藥時怎麼辦？看似基本，卻對家屬與當事人最重要最切身。

伊甸志工寶華則說，「如何生活」是大家最關注的事，因社會對精神疾病的不認識，導致許多人對發病前兆無意識，用文字來呈現發病的「現象」，能讓人清楚知道，遇到這些狀況需要尋求專業協助。此外，摺頁多數以生活用語為主，希望連結心聲現況，貼近實際需求。

伊甸活泉社區家庭支持中心專案執行者劉秀玟表示，該摺頁歷經兩年與家屬來回對話，蒐集各方回饋，不斷修正且字句斟酌，終在今年10月定稿，將摺頁定位為「敲門磚」，希望引導家屬找到可討論的夥伴，照顧其心中的拉扯與掙扎。

不同於過去摺頁，伊甸基金會此次集結家屬與工作者一同完成，彙整照顧者與精神疾病患者的肉搏知識，盼第一時間接住精障家庭。（伊甸基金會提供）

不同於過去摺頁，伊甸基金會此次集結家屬與工作者一同完成，彙整照顧者與精神疾病患者的肉搏知識，盼第一時間接住精障家庭。（伊甸基金會提供）

劉秀玟說，摺頁以「一份給親友的初步因應指南」為題，內頁包含：疑似精神困擾狀態的列表，以及在「該怎麼辦」中提供諮詢及檢測相關資訊；背面則整理當照顧者遇到不願就醫，或是不知如何與醫生溝通時的具體建議，其他還有復元過程中，藥物與諮商以外的資源，如：日間復健、就業以及家屬支持資源等，提供更多元的參考。

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