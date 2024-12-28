健康網》假期「過度規劃」心累？專家5建議：放過自己

專家建議不必將假期排得很滿，留下空閒時間也很重要。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界各地都在迎接新年，不僅台灣在下月迎接春節，日本將有元旦9連休，歐美也正在度過聖誕與跨年假期。但是為了親友購買禮物，舉辦小聚會，很可能讓人喘不過氣。專家認為，過度規劃假期，恐讓快樂時光充滿壓力而變調。

《CNN》報導，北伊利諾大學高教系主任，諮商心理師蘇珊娜（Suzanne Degges-White）表示，假期通常伴隨著期盼。但我們可能會陷日過度投入、過度支出以及過勞的險境。」

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如何發現自己正在過度計畫假期，首先若自己出現「應該認真思考假期應該是什麼樣子」的想法，這就是一個典型且明顯的前兆。同時專家提出5項建議，幫自己更加輕鬆：

只做重要的事

蘇珊娜表示，「需要繼承傳統時，我們經常認為須按照某種公式，因為沒做到恐怕讓人失望。」

蘇珊娜表示，不論是自己做小禮物送給孩子，或是重現祖母的手藝，做頓料理，無形中都會產生壓力。「由於我們的時間體能與金錢有限，做決定向來很艱困。」她建議，在進行前，仔細思考哪些傳統即使捨棄了，也不會發生不好的事；將必要的傳統做到好。

放棄追求完美

臨床心理學家麗莎（Lisa Firestone）說明，人們對節日通常有極高的期望，「若能不專注完美，將能獲得更多樂趣。」麗莎建議花點時間思考，哪些事情對自己很重要，例如與家人共度，或是獨自休養。「想出5件自己喜歡的事並優先進行，不要覺得需比前一年更好。」

請他人參與

麗莎（Lisa Firestone）強調，所有的事都能請他人協助，「若讓他人也參與，當他們也做出貢獻時，會更加高興。」而一起做事也能提升節日氣息。

安排自由時間

加州大學至善科學中心主任，社會學家艾蜜莉亞認為，每個人都需要不做任何事的時間。她認為過度計畫源自於FOMO心態，害怕錯過，「只要願意放寬心，享受『JOMO』，即使錯過了也能享受喜悅。」

用感謝代替批評

若發現自己總愛自我批評，艾蜜莉亞提醒您練習感恩。例如寫下感恩日記，反思近期經歷的美好事物。艾蜜莉亞表示，經常感謝能改變思考習慣，專注於生活中美好事物。「只要勤加練習感謝，任何時刻都不會感覺焦慮，經常感到滿足，情緒處在正面。也更有能力管理生活中的困難與挫折。」

不少人想要充實假期，但可能過度規劃。示意圖。（圖取自freepik）

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