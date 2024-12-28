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健保署試行「醫院總額分區共管試辦計畫」 保障院所基本收入

2024/12/28 16:43

健保署長石崇良說，明年起將參考南區的做法，執行「醫院總額分區共管試辦計畫（通則）」。（記者林志怡攝）

健保署長石崇良說，明年起將參考南區的做法，執行「醫院總額分區共管試辦計畫（通則）」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣醫療分級迄今難以落實。衛福部健保署長石崇良說，明年度起將試行「醫院總額分區共管試辦計畫」，依據醫療院所前一年的收入，保障給付額度，每季結算時扣除剛性需求計算成長率，再依據事先訂定的點值給付，且成長率超過一定數值的部分，將不予給付，透過此一限制，有助於落實門診減量，目前僅台北區尚未同意於明年第一季實施新制。

石崇良解釋，健保會依據公式分配總額予各分區，各分區各有不同的管理模式，其中南區會依據轄下醫院前年度的收入，先分配基本額度，並核定4個階段成長率，預設固定的健保給付點值，作為每季結算時的給付依據，但若有達到第四階部分，將判斷為過度成長，不予給付，亦即一般所稱的「斷頭」。

石崇良也提到，以2023與2019年相比，全國醫院門診就醫人數成長2.3％，就醫次數成長9.3％、申報點數成長18.6％；而採行「攤扣」制度的台北區就醫人數成長0.8％、次數成長6.8％、申報點數卻大幅成長19％，單價成長幅度遠高於全國；南區方面人數成長2.1％，與全國相近，但就醫次數成長僅8.1％，點數成長僅11.8％。

石崇良指出，過去健保署企圖通過門診減量2％來落實分級醫療，但齊頭式平等對於自律、沒有衝量的醫院不公平，對於醫療資源較少的地區民眾也會造成衝擊，因此健保署明年起將參考南區的做法，執行「醫院總額分區共管試辦計畫（通則）」。

石崇良說，最快明（2025）年第一季起，各分區會以醫院前年度的收入為基本盤，將總額分配給醫院，並核定各階段成長率與給付點值，每一季結算成長率時，會先排除「剛性需求」，如在宅醫療、在宅急症照顧等新興計畫，或是急重症治療等，並確保執行此類服務的醫療院所在相關項目可得到較好的給付點值。

此外，石崇良說，對於萎縮型的醫療院所，也將針對燈塔型醫院提供保障，申報額度在去年的90至100％者，將以去年的收入為準、全額給付，若申報額度落在去年的90％以下，則給予1點1元的給付，其他則以各項計畫進行評估，對於具有急救責任醫院功能的院所，也會給予額外補助，最多可達1500萬元。

石崇良提到，若醫療院所成長率達到第四階，超出部分健保也將不予給付，預期可真正達到門診減量的效果，且若發生人球事件，將針對當事院所廢除保障，改以平均點值給付，目前健保署也透過各個分區的共管會議進行討論，除台北區外，其他各區都已經同意明年第一季起實施。

健保署長石崇良提出「醫院總額分區共管試辦計畫」，並說明個別醫院的分階給付價購。（石崇良提供）

健保署長石崇良提出「醫院總額分區共管試辦計畫」，並說明個別醫院的分階給付價購。（石崇良提供）

健保署長石崇良「醫院總額分區共管試辦計畫」中有關偏鄉醫院保障以及其他細節。（圖為石崇良提供）

健保署長石崇良「醫院總額分區共管試辦計畫」中有關偏鄉醫院保障以及其他細節。（圖為石崇良提供）

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