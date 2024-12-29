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健康網》膠原蛋白飲最佳3「食」機 不只護膚還助眠！

2024/12/29 14:04

營養師指出，最新科學研究，根據自身生活習慣和身體需求，選擇不同的時間補充，才能真正發揮膠原蛋白飲的魔力；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，最新科學研究，根據自身生活習慣和身體需求，選擇不同的時間補充，才能真正發揮膠原蛋白飲的魔力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕談到養顏美容，必然少不了「膠原蛋白飲」。營養師薛曉晶指出，最新科學研究，根據自身生活習慣和身體需求，選擇不同的時間補充，才能真正發揮膠原蛋白飲的魔力。例如早晨空腹喝，有助於增強皮膚彈性、改善早晨肌膚乾燥；運動後飲用，能保護關節或改善肌肉痠痛；睡前補充，能助眠，增強夜間修復。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，科學研究證明，正確的補充時間不僅能提高吸收率，還能最大化膠原蛋白的美容與健康效益。來看看如何規劃膠原蛋白的補充時間表，美得更科學！

早晨空腹喝 吸收率更高

薛曉晶指出，早晨是一天的開始，這時身體經過一夜的休息，胃腸道幾乎處於空腹狀態，是吸收膠原蛋白的黃金時段。特別是小分子膠原蛋白，可以在空腹時快速被腸道吸收，迅速進入血液，幫助全身組織的膠原生成。

一項研究顯示，空腹時攝取水解膠原蛋白，能顯著提高血液中甘胺酸、脯胺酸和羥脯胺酸的濃度。這些胺基酸是膠原合成的基礎原料，為身體的膠原生成提供直接支持（Nutrients，2019）；另一項研究指出，小分子膠原蛋白在早晨空腹補充後，吸收效率更高，血漿中的羥脯胺酸濃度上升速度比餐後補充更快。

至於該如何操作？建議起床後先空腹喝一杯膠原蛋白飲品，搭配一份富含維生素C的水果（如芭樂或奇異果），有助於加速膠原生成。

運動後30分鐘補充 修復效果佳

薛曉晶表示，運動後，身體的肌肉和關節會經歷一些損傷，特別是強度較高的運動，如重訓或長跑。此時，補充膠原蛋白能幫助修復運動中的微小肌肉損傷，並促進關節健康。同時，運動後30分鐘是人體吸收能力最強的時段，這時補充效果最佳。

一項研究發現，在運動後30分鐘內補充15克膠原肽，能顯著降低肌肉損傷標誌物，並加速肌肉修復，幫助運動後身體更快恢復；另一項研究指出，如果同時補充含維生素C的膠原蛋白，膠原生成的速度將進一步提升，還能強化關節韌帶的穩定性。

建議於運動結束後30分鐘內，飲用含膠原蛋白的飲品，並搭配一些富含維生素C的食物，如檸檬水或莓果類水果。

營養師提到，運動結束後30分鐘內，建議飲用含膠原蛋白的飲品，並搭配一些富含維生素C的食物，如莓果類水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提到，運動結束後30分鐘內，建議飲用含膠原蛋白的飲品，並搭配一些富含維生素C的食物，如莓果類水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡前補充 適合熬夜、有壓力女性

薛曉晶說，夜晚是身體進行自我修復和再生的時間段。當我們進入深層睡眠時，身體會集中進行膠原蛋白的合成和受損組織的修復。此時補充膠原蛋白，能更有效地支持膠原纖維的生成，促進肌膚和關節的健康。

一項針對膠原蛋白的研究顯示，睡前攝取膠原蛋白能顯著提高夜間膠原合成速率，並促進肌肉修復與增強；另一項研究表示，若結合適量運動，睡前補充15克膠原肽，還能幫助肌肉恢復與改善夜間修復過程，對於經常熬夜或有壓力的女性尤為有效。

在睡前30分鐘飲用一杯溫熱的膠原蛋白飲品，有助於放鬆身心，進入深層睡眠，同時支持夜間修復。

專屬膠原蛋白補充時間表

薛曉晶總結，無論是為了肌膚的緊緻彈性，還是身體的強健修復，掌握「黃金補充時間」，能讓美麗與健康持續升級，並列出膠原蛋白補充時間、適合對象，提供民眾參考：

●早晨空腹補充：快速吸收，為一天的膠原生成奠定基礎，適合希望增強皮膚彈性、改善早晨肌膚乾燥問題者，尤其是忙碌的女性。

●運動後補充：修復肌肉與關節，減少運動損傷，適合熱愛運動的人群。

●睡前補充：支持夜間修復與再生，讓膠原在睡眠中發揮最大功效，適合追求全方位健康者。

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