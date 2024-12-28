心、腎、骨骼、眼角膜器官捐贈遺愛人間 妻談亡夫大愛

蔡太太周女士（右）緬懷稱丈夫發揮大愛讓更多家庭圓滿。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕許多患者因為器官捐贈獲得重生的機會，歲末年終，為了感謝捐贈者的無私奉獻，童綜合醫院今（28）日舉辦「生命永恆‧愛的樂章-器官捐贈移植感恩音樂會」，邀請歷年捐贈者家屬及受贈者參加，這次共有20個家庭共計52人出席響應，祈願愛的循環永續。

童綜合副院長鄭伯智表示，童綜合醫院自2004年執行移植統計至2024年，在這20年期間院內已進行心臟移植1例、肝臟移植91例（48例活體、43例大愛捐贈），腎臟111例（9例活體、102例大愛捐贈）。

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遺愛人間的捐贈者蔡先生2017年因意外而離世，蔡先生生前曾表達器捐的想法，還說道若器官不能使用也想捐出去提供教學，家人尊重其心願，最後也成功捐贈出心、眼角膜、骨骼、雙側腎臟。太太周女士到場緬懷稱丈夫發揮大愛讓更多家庭圓滿，並且勉勵重獲新生的受贈者都能夠好好愛惜身體，享受人生。

2023年接受肝臟移植的受贈者洪先生表示，因為肝病在2020年8月開始等候肝臟移植，期間歷經數次肝硬化所產生的併發症，肝昏迷、意識混亂、腹水、食道靜脈瘤破裂出血、水腫等不適，漫長等待移植了三年間中，全家人都相當煎熬。兒孫與女兒也陪著洪先生參加活動，兒子代表表達感謝善心人士願意捐贈器官，讓苦等已久的父親獲得重生機會。

今（2024）年受贈腎臟移植成功的曾先生說，因為年輕時不珍惜身體，導致後來開始洗腎，躺在床上洗腎時覺得「人生就這樣了」，後來等候移植一年半的時間才重獲新生的機會，很謝謝一路上遇到很多的朋友、醫療團隊成員與大愛捐贈者，種種機緣得以重生。人活著是一個過程，體會種種經歷與磨難、後悔不及，現在有機會自省吾身，更珍惜得來不易的身體。

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