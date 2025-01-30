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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

減少哭鬧神器！春節載嬰返鄉 醫建議「嬰兒提籃」護頸

2025/01/30 08:31

台灣周產期醫學會表示，使用嬰兒提籃帶寶寶外出，可將寶寶連帶提籃一起上下車，較不易驚動或吵醒寶寶。（台灣周產期醫學會提供）

台灣周產期醫學會表示，使用嬰兒提籃帶寶寶外出，可將寶寶連帶提籃一起上下車，較不易驚動或吵醒寶寶。（台灣周產期醫學會提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕育有嬰幼兒的家庭，過年期間可能面臨長途開車返鄉或出遊。台灣周產期醫學會表示，一歲以內嬰兒搭車建議乘坐嬰兒提籃，提籃可牢牢固定在後座並包覆嬰兒，遇車禍、碰撞衝擊力時，較能保護嬰兒脊椎；此外，家長可將嬰兒連同提籃一起上下車，移動過程較不易驚動或吵醒嬰兒。

小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法規定，兩歲以下者應安置於車輛後座的攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位。

有些家長選擇「乘車時抱緊嬰兒」，不但不合法規，也存在相當風險。台灣周產期醫學會理事長詹德富表示，父母抱著嬰兒，若發生車禍碰撞時，嬰兒反成大人的安全氣囊。

醫學會會員、曜生婦幼診所婦產科醫師呂泓逸指出，如要確保嬰幼兒的乘車安全，就應使用適齡安全汽座，降低車禍撞擊力；嬰兒提籃是專為初生到18個月寶寶設計的安全裝置，能保護寶寶頸椎和身體，也方便帶寶寶外出，可將寶寶連同提籃上下車，較不易驚動或吵醒寶寶。

呂泓逸表示，許多家長因為孩子哭鬧而捨棄安全座椅，建議父母讓孩子從新生兒時就使用嬰兒提籃，從小「坐」起，養成上車坐自己位子的習慣。他分享，市面上有嬰兒提籃免費租借服務，讓爸媽可輕鬆照顧寶寶在嬰兒期的日常行動安全，讓寶寶養成坐安全汽座的習慣。

First Day Home嬰兒提籃免費租借計畫執行業者媽咪學苑提醒，挑選嬰兒提籃要確認是否通過歐盟新規R129、台灣CNS11497等安全標準認證，若使用二手提籃，要注意出廠使用年限，各項安全認證是有期限的；五點式安全帶系統對寶寶的腹壓較小、後斜45度的設計能貼合寶寶C型脊椎，也更接近「媽媽的懷抱」角度。

台灣周產期醫學會也分享，過年期間帶寶寶外出，若要開車到較遠目的地，寶寶可能坐不住安全汽座，頻頻哭鬧、找人抱，建議家長準備較多樣聽覺刺激的兒童有聲書，在寶寶耐不住時播放，引起寶寶好奇心，快速轉移注意力，隨後再播放有助眠效果的音樂，會是不錯的安撫方法。

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