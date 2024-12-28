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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》吃海鮮很「勇猛」！醫曝男性備孕4撇步

2024/12/28 21:07

朱信誠提到，海鮮、牡蠣富含鋅，能幫助維持睪固酮，增強精子活力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

朱信誠提到，海鮮、牡蠣富含鋅，能幫助維持睪固酮，增強精子活力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕婚後忙碌，備孕路上不順嗎？民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，補充海鮮等富含鋅的食物，能有效增強精子活力。此外，適當放鬆、補充維生素、避免高溫環境，都是成功的關鍵！

朱信誠分享男性備孕4要點

避免高溫環境

冷颼颼的冬天，想約老婆去趟溫泉之旅，再順便備戰明年的造人計畫，聽起來是一百分的約會行程。不過當心，溫泉可不能泡太久！溫度與精子的活力成反比，因此溫泉泡得越久，精蟲越可能真變成一條蟲。

適時放鬆身心

朱信誠提醒，壓力是萬病根源，當然也是求子路上的阻礙。對男性來說，身心承受過大壓力會抑制荷爾蒙分泌，因此，越想求子生活上越要放寬心！

補充維生素

朱信誠提到，生活上調整好，自然也要外力來幫助！在飲食、保健食品部分，補充鋅、維生素C與E。說吃海鮮、蚵仔會很「勇猛」可不假！海鮮、牡蠣富含鋅，能幫助維持睪固酮，增強精子活力。

不隨意服用偏方

最後，坊間除了常聽的風水、好孕物品，以及必產子的恩愛時間，這些助孕方法外，還有許多藥物偏方流傳著。而這些藥物的效果，不僅無法保證，還可能影響健康、破壞精蟲活力。若有需要，應諮詢醫師求助專業。

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