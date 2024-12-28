資優生網路成癮影響課業 成癮治療導回正軌

南投縣衛生局社區心理衛生中心人員，向學童宣導如何避免網路成癮。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕網路普及與人手一機時代，網路成癮已被世界衛生組織納入精神疾病的一種，南投縣就有1名國三資優班學生，因網路成癮影響課業成績，萌生輕生意念，經南投社區心理衛生中心協助轉介網路成癮治療及進行家庭諮商等服務後，生活才逐漸回復正軌，南投縣衛生局提醒家長勿漠視網路成癮對孩子生活上造成的巨大影響。

南投縣衛生指出，小宏（化名）是一名國三資優班學生，優異的成績讓他從國二開始便擁有了自己的手機及電腦，小宏的父母因工作關係少與小宏互動，僅偶爾假日晚上陪小宏一同外出吃飯，使得小宏投入網路的時間日漸增多，專注力和自制力也明顯越來越低，雖然課業上仍然比他人優異，但原本平均前三名的他，成績開始明顯下滑。

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師長及父母擔心小宏的成績，而小宏面對師長與父母的關心，開始容易情緒激動與不耐煩地回應，原本用來休閒放鬆的手機及電腦遊戲，無形中更成為了小宏的避風港。小宏甚至因模擬考分數不理想，與老師對談中竟透漏了自殺意念，經由輔導老師及南投心衛中心關懷訪視員關懷家庭狀況，並協助轉介網路成癮治療及家庭諮商等服務後，生活及親子互動日漸改善，生活回歸正軌，也恢復以往優異的成績。

南投縣衛生表示，網路成癮大多來自真實生活中的需求無法被滿足，使得青少年一頭栽入網路世界尋求慰藉。長期研究網路成癮的彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘，在《網路成癮不是罪，是孩子求助的警訊》一文指出，網路成癮與「人際關係有問題」有很大關係，網路成癮的危險因子中，包括社交焦慮、家庭功能、同儕關係均與人際關係有關，因此，父母要防範孩子網路成癮，良好的「親子關係」是成功關鍵。

衛生局強調，當孩子網路成癮時，除可求助心理師與精神科醫師，親子的互動增加也能幫助孩子與現實生活連結，當孩子願意和別人互動，自然就降低了網路成癮的風險。網路成癮最可怕的並非「染上癮」，而是染上癮後卻「漠視」，而後造成孩子生活上的巨大影響，南投縣衛生局於各鄉鎮市衛生所均有提供免費心理諮商服務，也可撥打南投縣社區心理衛生中心南投區049-2202662、竹山區049-2631925洽詢。

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南投縣衛生局指出，家中若有青少年出現網路成癮問題，可尋求社區心理衛生中心協助。（南投縣衛生局提供）

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